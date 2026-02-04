HDZ žestoko odgovorio Sandri Benčić: 'Prema logici glavne zabraniteljice...'

Iz HDZ-a oštro su odgovorili na istup Sandre Benčić koja je vladajuću stranku optužila da Marka Perkovića Thompsona instrumentalizira u vlastite svrhe.

"Prema 'logici' glavne zabraniteljice, ispada da je Thompson lani bio režimski pjevač radikalno lijeve zagrebačke gradske vlasti, platforme Možemo i njenih SDP vodonoša. Jer je na dočeku hrvatskih rukometaša nakon osvajanja titule svjetskih viceprvaka u (su)organizaciji Grad Zagreb nastupio isti pjevač.

Na istom Trgu bana Jelačića, početkom istog mjeseca veljače, i s istim gradonačelnikom Tomaševićem - koji je pozivao sugrađane da se u što većem broju pridruže proslavi.

A Thompson tada, kao ni ove godine, nije otpjevao “Bojnu Čavoglave”. Jesu li mu to naredili Tomašević & Benčić? Hajdaš? Ili možda ipak Mile Kekin?", stoji u objavi na Facebook stranici HDZ-a.

'Režimski pjevač'

Podsjetimo, zastupnica Možemo! Sandra Benčić poručila je u utorak kako je bilo jasno da Marko Perković Thompson na dočeku rukometaša neće izvesti 'Bojnu Čavoglave' jer ga je instrumentalizirao HDZ, te da, za razliku od Hipodroma i Arene, na glavnom zagrebačkom trgu nije uzviknuo ustaški pozdrav "jer mu je tako rečeno".

"Jasno je da je Thompson instrumentaliziran od strane HDZ-a i da je njihov režimski pjevač. Kad mu plate da pjeva, pjeva, kad mu plate da ne pjeva, ne pjeva, kad mu kažu da pjeva ovo, pjeva to, kad mu kažu da ne pjeva to, ne pjeva. Zašto je na Hipodromu i u Areni uzvikivao ustaški pozdrav, a jučer ne? Jer mu je tako rečeno, to je tako jednostavno", kazala je Benčić, koja je istaknula da nije ni očekivala da će Thompson na dočeku rukometaša u organizaciji Vlade izvesti 'Bojnu Čavoglave'.

Otvoreno je izjavila da je Andrej Plenković za svog režimskog pjevača uzeo Thompsona i da ga instrumentalizira kako mu odgovara.

