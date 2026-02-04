Reakcije pršte u 'Gospodinu Savršenom': 'Ja se ne bih ljubila s njime nakon nje'

Kandidatkinje 'Gospodina Savršenog', koji gledajte na Voyo, sedam dana prije svih, imaju puno toga reći o vrućem spoju koji se dogodio dan prije. To otvara temu na što je koja od njih spremna, dijele li isto mišljenje ili su im stavovi potpuno oprečni. Razvila se zanimljiva rasprava.

Što je 'da', što veliko 'ne' u 'Gospodinu Savršenom': 'Sobit će mišljenje da je djevojka za jednu noć'

O jednom se spoju Gospodina Savršenog ne prestaje pričati. Dok se u jednom 'taboru' grčke vile prepričava spoj, u drugom se o njemu govori na potpuno drukčiji način.

"Meni nije pošteno da na prvom spoju dečko dira djevojku. Pogotovo ako ona to njemu dozvoli. Čini mi se da će dobiti mišljenje da je djevojka za jednu noć", komentira Nuša.

"Meni se muškarac treba dosta svidjeti. Trebam se osjećati sigurno pokraj njega da dođe do tako prisnih dodira. A ona je potpuno drukčija djevojka od toga, tako da, iskreno, uopće me nije iznenadilo", uključuje se Anastasija u razgovor.

"Ona puno zuji, malo meda daje. Voli dići prašinu", misli Maria da nije to sve tako kako se čini isprva.

"Ja se ne bih ljubila s njime, nakon što bi se on ljubio s njom. Ako mu se sviđa takav tip cure, onda mu se ja ne sviđam", zaključuje Nuša.

