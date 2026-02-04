Njegovatelja na vratima dočekala poruka: 'Zovi policiju'! U kuću su bila tijela roditelja i sinova

Stravična tragedija potresla je Zapadnu Australiju nakon otkrića tijela roditelja i njihova dva sina. Nema sumnje da je riječ o ubojstvu i samoubojstvu, a najveća tragedija je u tome što su roditelji vjerovali da nemaju drugog izbora.

Maiwenna 'Mai' Goasdoue (49) i Jarrod Clune (50) te njihova dva sina tinejdžera, Leon (16) i Otis (14), pronađeni su mrtvi u svom domu u Mosman Parku u petak. Oba dječaka imala su teški autizam. Otis nije govorio. Tinejžeri su bili upisani u školu Peter Moyes, specijalizirani centar za djecu s posebnim potrebama u prestižnoj gimnaziji Christ Church. Braća su prestala pohađati školu posljednjih godina, navodno nakon što je jedan od njih zamoljen da ode, piše News.com.au.

Njegovatelj Leona i Otisa obavijestio je policiju o tragediji rano u petak ujutro, nakon što je pronašao poruku na ulaznim vratima kuće na kojoj je pisalo da pozove policiju. Druga poruka, koja je bila u kući, ukazivala je da su se roditelji zajedno odlučili na ubojstvo i samoubojstvo.

'Nisu imali izbora'

Nekoliko dana nakon tragedije, socijalni radnici i prijatelji rekli su da ih je Nacionalni program osiguranja za osobe s invaliditetom (NDIS) "iznevjerio" te da su Mai i Jarrod vjerojatno osjećali da "nisu imali drugog izbora". Jedan obiteljski prijatelj upoznao je Goasdoue preko zajednice za autizam u Perthu, gdje su se njih dvoje međusobno podržavali i "razgovarali o izazovima" kao stalni njegovatelji djece s "ekstremnim ponašanjem".

"Obraćate se drugim ljudima koji su u sličnim situacijama... Ali ljudi koji vas najbolje razumiju u najmanjoj su poziciji da vam pruže podršku“, rekao je prijatelj koji je želio ostati anoniman.

"Svi smo u rovovima pokušavajući preživjeti. A to obično dovodi do sve veće izolacije", dodao je. Detektivi su rekli da je obitelj surađivala s njegovateljima, ali su odbili dalje komentirati. Prijatelj je rekao da "nema sumnje" da je ponašanje dječaka uzelo danak.

"Govorite o nasilju, slomovima, zlobnom ponašanju koje bi vas moglo ostaviti s ozljedama“, rekli su.

'Nikad neće biti zaboravljeni'

Bivša pomoćnica Leona i Otisa, Maddie Page, rekla je da unatoč ljubavi i otpornosti koju su Mai i Jarrod pokazali svojim sinovima u vrijeme ekstremnih poteškoća i bezbrojnih prepreka, roditelji su možda osjećali da nemaju drugog izbora.

"Dosljedna predanost i duboka ljubav koju su Mai i Jarrod pokazali prema svojim sinovima i načini na koje se nikada nisu prestali boriti da se osjećaju viđeno i saslušano u ovom svijetu nikada neće biti zaboravljeni", rekla je Page.

"Neka počivaju u miru zajedno kao obitelj, NDIS – neka budu bolji", dodala je.

Izvršna direktorica Developmental Disability WA Mary Butterworth rekla je da je tragedija pokazala da je prilično očito da obitelj ne dobiva dovoljno podrške. Veća ulaganja u dodatnu obuku osoblja i podršku ublažila bi stres kako obitelji ne bi osjećale da je "sve na njima da pokušaju preživjeti", rekla je.

"Stvarnost je da u Zapadnoj Australiji nemamo dovoljno obučenih radnika za podršku koji mogu pružiti podršku obiteljima", rekla je gđa Butterworth za ABC.

"Žao mi je pružatelja podrške; nemaju dovoljno sredstava u svojim planovima koja bi im omogućila da pruže dubinsku i temeljitu obuku i mentorstvo svom osoblju", dodala je.

