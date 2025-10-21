Izašla je sudačka analiza: Dinamo je oštećen, a objašnjeno je i dugo čekanje na pogotku Hajduka

HNS je objavio sudačku analizu 10. kola SHNL-a. Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec analizirao je četiri situacije.

Dinamo je oštećen u 81. minuti utakmice jer je sudac Erceg propustio dodijeliti drugi žuti karton Domagoju Bukviću zbog starta nad Godom. "Igraču gostujuće momčadi br. 39 zbog preoštrog starta na gležanj braniča sudac je trebao pokazati drugi žuti karton i isključiti ga iz igre. Budući da se radilo o žutom kartonu, VAR nije mogao intervenirati", stoji u analizi.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

Layec je objasnio zašto se toliko dugo čekalo na potvrdu pogotka Hajduka u 41. minuti. Riječ je bila o privremenom kvaru na VAR sustavu zbog čega je uslijedilo čekanje od šest minuta. Naposljetku je pogodak ispravno priznat.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VAR sustav morao biti resetiran

"Tijekom napada domaće momčadi igrač gostujuće momčadi br. 21 startao je prema suparničkom igraču izbivši loptu te je njegova momčadi preuzela posjed, a u nastavku akcije i postigla pogodak.

U ovom startu koji je prethodio pogotku gostujući igrač najprije je odigrao loptu, a zatim dodirnuo suparničku nogu. Sudac ispravno nije dosudio prekršaj, a VAR je podržao tu odluku.

Podržavamo odluku suca i VAR-a da ne intervenira.

Nažalost, VAR sustav je iznenada prestao raditi iz nepoznatih razloga. VAR je, prije donošenja službene odluke, morao ponovno pokrenuti cijeli sustav što objašnjava čekanje od šest minuta".

Layec je opravdao i obje sporne odluke na utakmici Gorice i Varaždina. Jedanaesterac na Mamutu u 6. minuti i kazneni udarac za Goricu u 76. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavlja se Liga prvaka, tri momčadi žele u utorak zadržati tu titulu