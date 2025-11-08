Strava u Engleskoj: U napadu nožem prošlog tjedna ozljeđen nogometaš

Među ozljeđenima u napadu nožem u Londonu bio je i nogometaš Jonathan Gjoshe. Nekoliko sati nakon što je odigrao utakmicu za Bottesford Town, klub iz engleske devete lige, Gjoshe je krenuo prema željezničkoj stanici u Doncasteru kako bi došao kući.

Pokušaj masovnog ubojstva privremeno je zaustavio karijeru

No vlak nikada nije stigao na odredište. Kako prenosi TheAthletic otprilike na pola puta do Londona, Gjoshe je bio među 11 ozbiljno ozlijeđenih u napadu nožem u vlaku. Prebačen je u bolnicu u Huntingdonu, gdje je u utorak operirao ranu na bicepsu, dan nakon što se 32-godišnji Anthony Williams pojavio pred sudom u Peterboroughu optužen za deset pokušaja ubojstva. Vijest da je Gjoshe bio među žrtvama tog napada izazvala je šok, ali istovremeno postoji optimizam da ovo neće prekinuti njegov uspon koji ga je ovog ljeta odveo u redove Scunthorpe Uniteda, nekadađnjeg drugoligaša, koji sada igra u petoj ligi. „Javio mi je da će se vratiti za mjesec dana, što savršeno oslikava njegov pozitivan stav“, rekao je nakon stravičnog događaja Howard Pirie, predsjednik Bottesforda. Ova sezona trebala je biti najveća u mladoj karijeri Gjoshea.

Do sada je skakao između klubova iz nižih liga jugoistočne Engleske, suočavajući se s razočaranjima na tom putu. „Prvi dojam koji sam stekao je da je vrlo ljubazan tip, a ono što sam primijetio više nego kod drugih bila je njegova profesionalna etika u tome kako se brine o sebi. Bio je odličan s ostalim dečkima u svlačionici. Samo je želio biti dio ekipe. Fantastičan je nogometaš. Nakon što je proveo sezonu s nama, rekao sam mu da mora ići dalje, da želim vidjeti kako ispunjava svoj potencijal.“ rekao je Myles Hook, trener devetoligaša. Gjoshea je Spelthorneu preporučio Nigel James, otac engleskih i Chelseajevih zvijezda Reecea i Lauren James. James je poznavao Gjoshea gotovo deset godina i održavao je kontakt omogućujući mladom beku da vodi treninge u akademiji Nigel James Elite Coaching, smještenoj u Wimbledonu, južni London: „S njim sam od kada je imao 14, 15 godina“, rekao je James. „Igrao je za mene, za moje omladinske timove, a kasnije je radio sa mnom kao trener, dok je igrao pomalo niži nogomet. Mladi ljudi koji igraju i treniraju važni su za nogomet. On je iskren dečko, iz odlične obitelji.“

Karijera u usponu

Uspješna sezona u Spelthorneu dovela je do sljedeće u 2024./25. s Corinthian-Casualsima, zapadnolondonskim klubom koji igra u višoj diviziji gdje je odigrao svaku utakmicu, što mu je donijelo poziv za treniranje u Scunthorpeu ovog ljeta. Scunthorpe je nedavno prošao kroz spiralu propadanja, odlazeći iz druge lige Championshipa u šestu ligu u samo 12 godina, uslijed financijskog kolapsa, no sada su opet u usponu, nakon što su prošle sezone izborili povratak u petu ligu. Debi u petoj ligi još uvijek čeka Gjoshe, a najbliže što je došao je bio mjesto na klupi. Dogovoren je aranžman s Bottesfordom prošlog mjeseca koji mu je omogućio redovito igranje na nižem nivou dok je čekao svoju priliku, a poraz od Handswortha prošlog tjedna bio je njegov četvrti nastup za njih. Nadamo se da će se Gjoshe uskoro vratiti, no užasni događaji prošle subote ne jamče ništa. Masovni napad nožem brzo je dospio u međunarodne naslove, a za djelovanje Samira Zitounija, jednog od djelatnika na vlaku, policija je navela da je „nedvojbeno spasio ljudske živote“. Gjoshe je zadobio duboku ranu na gornjem dijelu ruke i morao je čekati do utorka na operaciju.

