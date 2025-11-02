Objavljeni detalji o napadačima u vlaku strave u Engleskoj, dvoje ljudi se bori za život

Dvojica britanskih državljana osumnjičena su za napad nožem u vlaku koji se prema prvim procjenama ne smatra terorističkim činom, priopćila je policija.

Britanska prometna policija (BTP) rekla je da su dvije osobe, od ukupno 10 ranjenih, još uvijek u životnoj opasnosti nakon krvavog napada nožem u brzom vlaku u subotu navečer.

Načelnik John Loveless rekao je da su dvojica osumnjičenika, u dobi od 32 i 35 godina, rođeni u Velikoj Britaniji.

Policija je proglasila veliki incident i rekla da su osumnjičenici uhićen nakon što je vlak na relaciji Doncaster - londonski King's Cross zaustavljen u 18:25 sati po lokalnom vremenu na stanici Huntingdon.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ministar obrane o napadu

Masovni napad nožem u vlaku u Ujedinjenom Kraljevstvu, u kojemu je devet osoba zadobilo ozljede opasne po život, bio je "izolirani napad", rekao je u nedjelju britanski ministar obrane John Healey.

Vjeruje se da je policija obuzdala muškarca s velikim nožem upotrebom elektrošokera nakon što je u subotu navečer krenuo u krvavi pohod u brzom vlaku ubrzo nakon što je napustio stanicu Peterborough u Cambridgeshireu.

Britanska prometna policija (BTP) proglasila je veliki incident i rekla da su dvije osobe uhićene nakon što je vlak zaustavljen na stanici Huntingdon.

Kodna riječ za teroristički napad

Policija je proglasila i "Platon", nacionalnu kodnu riječ koju koriste policija i hitne službe kad reagiraju na "teroristički napad", ali kasnije su povukli to.

Zasad nema smrtnih slučajeva od napada nožem u vlaku na relaciji Doncaster - londonski King's Cross, a premijer Keir Starmer nazvao ga je "duboko zabrinjavajućim".

Devet osoba zadobilo je ozljede opasne po život, a još jedna osoba je lakše ozlijeđena.

Govoreći u nedjelju ujutro na Sky Newsu, ministar Healey je poručio da "nema razloga da mi ostali ne nastavimo sa svojim životima", opisavši ovaj napad "izoliranim".

"Prema prvoj procjeni, ovo je bio izolirani incident, izolirani napad", rekao je Healey, objašnjavajući je li napad bio povezan s terorizmom.

'Veći oprez'

"Ali te vrste zaključaka, te daljnje procjene i te informacije dat ćemo javnosti čim ih prikupimo", rekao je.

Protuteroristička policija pomaže u istrazi.

Healey je dodao da bi britanska javnost trebala biti "na većem oprezu", ali je naglasio da se ljude "neće odvraćati od obavljanja svakodnevnih poslova".

Željeznički kolodvor Huntingdon ostao je ograđen policijskom trakom u nedjelju ujutro, a vlak je još uvijek vidljiv na peronu.

Prijevoznik London North Eastern Railway (LNER) je priopćio da se očekuje da će poremećaji u prometu između londonskog King's Crossa i Lincolna, Doncastera, Leedsa, Bradford Forster Squarea i Harrogatea trajati do ponedjeljka, a putnicima se savjetuje da odgode svoja putovanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Besplatni vlakovi za umirovljenike sve popularniji