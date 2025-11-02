Muškarac izboden dok je spašavao djevojku u vlaku užasa! Svjedok: 'Mislili smo da je šala za Noć vještica'

Stariji muškarac spriječio je napadača iz britanskog vlaka užasa da ubode mlađu djevojku, dok su se žrtve spremale uzvratiti bocom viskija tijekom krvavog pohoda u kojem je ranjeno desetero ljudi, od kojih je devetero u kritičnom stanju.

Među putnicima je zavladala panika dok su žrtve u krvi dozivale u pomoć.

Zasada neidentificirani muškarac zadobio je posjekotine na glavi i vratu dok je sprječavao napadače da izbodu djevojčicu u LREN vlaku koji je putovao od Peterborougha prema Londonu, ispričao je za BBC svjedok Olly Foster.

"Dok sam stigao do kraja vagona, tamo je bila jedna djevojka koja bila u lošem stanju jer ju je tip pokušao ubosti. Jedan od starijih muškaraca, apsolutni heroj, blokirao je napad glavom. Dali smo mu jakne kako bi napravili pritisak i zaustavili krvarenje", ispričao je za medije.

Vlak je putovao od Doncastera do londonskog King's Crossa. Putnici su alarmirali policiju malo prije 20 sati prije nego što se vlak neplanirano zaustavio u Huntingdonu u Cambridgeshireu gdje su reagirali naoružani policajci i hitne službe.

Isprva je, kaže, čuo ljude koji vrište "bježite, bježite, tip doslovno ubada sve". Pomislio je da bi to mogla biti šala za Noć vještica.

Za nekoliko minuta, ljudi su se počeli naguravati, a Foster je primijetio da mu je ruka "prekrivena krvlju" jer je "krv bila po cijelom sjedalu" na koje se naslonio.

Jedino što su ljudi u njegovom vagonu mogli upotrijebiti protiv napadača bila je boca viskija, i molili su se da napadač neće doći do njih.

Iako je napad trajao deset do 15 minuta, Foster kaže da mu se činilo "kao vječnost".

Policija napadača svladala elektrošokerom

Radnik londonske podzemne željeznice Dean McFarlane stajao je na peronu na stanici Huntingdon dok se vlak približavao oko 20 sati po britanskom vremenu. Ispričao je da je po dolasku vidio kako krvavi putnici trče niz peron. Prema njegovim riječima, jedan muškarac bijeloj košulji bio je "potpuno prekriven krvlju".

Ljude je upozorio da napuste stanicu te je pokušao pomoći drugim putnicima koji su dobili napad panike.

Devet osoba prevezeno je u bolnicu s ozljedama opasnim po život, dok je deseta ozljeda zbrinuta s nešto lakšim ozljedama.

Dvije su osobe uhićene nakon napada i trenutačno su u policijskom pritvoru. Njihovi identiteti nisu objavljeni, kao ni detalji o ozlijeđenima.

Policija je jednog od uhićenih, koji je držao veliki nož, svladala pomoću elektrošokera.

U istrazi pomažu i službenici za borbu protiv terorizma, a vlakovi još uvijek ne voze tim područjem.

Glavni nadzornik Britanske prometne policije Chris Casey napad je nazvao "šokantnim", ali kazao da još uvijek ne mogu nagađati o motivu.

