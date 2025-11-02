Krvavi pohod u vlaku: Devetero ljudi bori se za život, gazili jedan po drugome da se spase

Nakon napada nožem u subotu u vlaku koji je putovao engleskim okrugom Cambridge desetero ljudi bori se za život, prenosi Sky News.

Protuteroristička policija pridružila se istrazi masovnog napada nožem u vlaku, u kojem je devet osoba zadobilo ozljede opasne po život. Vlak je zaustavljen na stanici Huntingdon u Cambridgeshireu, nakon što je policija pozvana u subotu oko 19.40 sati.

Vjeruje se da je policija svladada muškarca s velikim nožem elektrošokerom nakon krvavog pohoda koji je počeo kad je vlak krenuo sa stanice Peterborough.

Uhićene dvije osobe

Britanska policija izjavila je da su dvije osobe uhićene i da je ukupno 10 osoba - devet s ozljedama opasnim po život - prevezeno u bolnicu. Na mjestu tragedije bila je naoružana policija, bolničari, medicinski helikopter.

Svjedoci su za Sky News rekli da su ubodi nožem počeli oko 10 minuta nakon što je vlak napustio Peterborough i putnici su oglasili alarm za hitne slučajeve.

Neki su ispričali kako su ljudi gazili jedni preko drugih, a neki su se skrivali u toaletima kako bi pobjegli. Jedan je ispričao da je vidio kako policija gađa jednog od napadača elektrošokerom prije nego što je uhićen.

Policija je situaciju proglasila "velikim incidentom" i kaže da protuteroristička policija sada prezela istragu. U jednom trenutku proglašen je "Platon" - nacionalna kodna riječ koju koriste policija i hitne službe prilikom reagiranja na "teroristički napad" - prije nego što je naknadno ukinuta.

'Moje misli su sa žrtvama'

Premijer Sir Keir Starmer rekao je da je "strašan incident" "duboko zabrinjavajući".

"Moje misli su sa svima pogođenima i zahvaljujem hitnim službama na njihovoj reakciji", napisao je na X-u.

Zastupnik Huntingdona Ben Obese-Jecty rekao je u objavi na X: "Moje misli su sa žrtvama i uključenima."

Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood rekla je da je "duboko ožalošćena" incidentom i pozvala javnost da "izbjegava komentare i nagađanja u ovoj ranoj fazi".

