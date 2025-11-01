Novi detalji o smrti Aleša u Novom Mestu: Koban udarac nije bio s bokserom

Za 48-godišnjeg ugostitelja i oca iz Slovenije Aleša Šutara, koji je došao obraniti sina od skupine Roma, koban je bio udarac šakom u lice, a ne bokserom kako se prvotno sumnjalo, objavio je slovenski 24Ur.com koji je objavio nove, neslužbene detalje tragedije iz Novog Mesta.

Prema informacijama iz istrage koje je doznao slovenski medij, policija je isključila to da je napadač bio naoružan tijekom napada. Žrtvu je udario šakom u lice, nakon čega je pala na tlo.

Policiji otežava to što nema snimke napada jer navodno nijedna od nadzornih kamera u blizini nije bila usmjerena na mjesto tragedije.

Još uvijek nisu službeno povezali DNK dokaze s osumnjičenikom ili nekim drugim te se istraga temelji na izjavama očevidaca.

A tragedija se dogodila ispred lokalnog noćnog kluba oko 2,30 sati ujutro kada je skupina Roma pretukla Šutara koji je došao po sina kojemu su ranije prijetili. Od zadobivenih ozljeda ubrzo je preminuo u bolnici.

Njegova smrt pokrenula je bunt i probudila bijes kod Slovenaca koji su od vlasti tražili radikalne mjere za obračun s nasiljem na koje su upozoravali i živjeli u strahu od romskih bandi.

Zbog ubojstva uhićen je 21-godišnji Rom, otprije poznat policiji zbog imovinskog kriminala te seksualnog zlostavljanja djece mlađe od 15 godina.

Zbog tragične smrti ostavke je dalo dvoje ministara, a slovenski premijer je najavio donošenje novog paketa zakona koji će nositi Šutarovo ime i omogućiti dodatne ovlasti policije.

Novi paket mjera nosit će njegovo ime kako se „nikad ne bi zaboravilo koja je bila prekretnica koja je primorala cijelu zemlju da se počne drugačije odnositi prema nasilju”, najavio je slovenski premijer Robert Golob.

