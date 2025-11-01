Više izbodenih u vlaku, policija uhitila dvije osobe! Svjedok: 'Krvav je bježao i rekao - imaju nož'

Britanska policija uhitila je dvije osobe nakon što je "više ljudi" izbodeno u vlaku za Cambridgeshire u subotu navečer.

Više od 30 naoružanih policajaca izašlo je na teren nakon dojave o napadu u vlaku LNER-a za Huntingdon. Prema podacima britanske policije, prvi su poziv dobili u 19.39 sati po lokalnom vremenu.

Glasnogovornik Hitne pomoći Istočne Engleske potvrdio je za BBC da su više pacijenata prevezli u bolnicu. Za sada nije poznato točno koliko je ljudi ranjeno ni kakva je težina njihovih ozljeda.

Svjedok iz vlaka kazao je za Sky news da je vidio osobu u vagonu koja govori: "Imaju nož, izboden sam".

"Probijao se kroz vagon kako bi pobjegao od napadača. Bio je izrazito krvav", posvjedočio je muškarac za britanske medije. Kada se vlak zaustavio, napadnuti muškarac je već bio "praktički na podu".

Glavni tajnik sindikata prijevoznika, Nacionalnog sindikata željezničkih, pomorskih i prometnih radnika (RMT), kaže da je "duboko zabrinut zbog izvješća o više osoba izbodenih u vlaku LNER-a večeras".

🚨BREAKING: Video from the scene in Huntingdon, England, shows many ambulances and authorities after a stabbing attack with several people stabbed on a train. pic.twitter.com/kOdkHtN8ck — World Source News (@Worldsource24) November 1, 2025 🚨 MASSIVE POLICE RESPONSE AS AT LEAST TEN PEOPLE HAVE BEEN STABBED ON A TRAIN IN HUNTINGDON❗️



THIS IS YET ANOTHER MASS STABBING EVENT IN THE UK, 3 IN THE LAST 4 WEEKS ALONE ⚠️



WHAT IS GOING ON? 🇬🇧 pic.twitter.com/bFLodX3nmw — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) November 1, 2025

'Strašne scene'

Eddie Dempsey kaže da su "misli svih u RMT-u uz žrtve, posadu vlaka i sve hitne službe koje se nose s ovim incidentom".

LNER, koji upravlja uslugama East Coast Mainline u Ujedinjenom Kraljevstvu, pozvao je putnike da ne putuju zbog "velikih poremećaja" uzrokovanih napadom u vlaku. "Imamo velike poremećaje na ruti. Hitne službe su na terenu zbog incidenta na stanici Huntingdon, sve linije su blokirane. Odgodite svoje putovanje gdje god možete", stoji u izjavi na X-u.

Gradonačelnik Cambridgeshirea i Peterborougha u objavi na društvenim mrežama također se osvrnuo na "strašne scene u vlaku" u Huntingdonu. "Policija Cambridgeshirea je na mjestu događaja i dvije su osobe uhićene", dodao je.

O incidentu se oglasio i britanski premijer Keir Starmer, opisavši napad kao "duboko zabrinjavajući".

"Moje misli su sa svim pogođenima, zahvaljujem hitnim službama na njihovoj reakciji. Slijedite savjete policije", objavio je na X-u.

Several people hav been carved up on a train in huntingdon in a multiple stabbing, Air ambulances an tactical commanders deployed in 'large-scale response' an there's 2 hav been lifted fur it...



Look fur the declaration ov a terror attack shortly... pic.twitter.com/8g80qnGg3j — Raggy... (@raggymerchant) November 1, 2025

