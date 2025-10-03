Što se događa Rijeci? Legenda nam detektirala glavni problem: 'Naglasio bih jedno'

Iza HNK Rijeke je još jedna europska noć za zaborav. Nakon bolnog poraza od Ludogoreca u kvalifkacijama za Ligu prvaka ovog ljeta, Bijeli s Rujevice su u Jerevanu protiv Noaha Sandra Perkovića, u debiju u Konferencijskoj ligi, ponovili iste greške. Rani primljeni gol iz prekida, novi crveni karton i jalov posjed bez pravih prilika. Victor Sanchez pokušava nametnuti španjolski stil igre i potpuno je promijenio fizionomiju momčadi, no zasad nema ni rezultata ni reakcije kakvu bi želio. Rijeka drži loptu, ali ne stvara ozbiljne prijetnje, a svaka greška u obrani skupo se plaća. Jalova i bezopasna Rijeka, rekli bi...

Tranzicija usred sezone pokazuje se težim izazovom nego što se očekivalo, a pitanja se gomilaju: Što se događa s Rijekom, može li se momčad izvući iz ovog živog blata, koliko igrači uopće vjeruju u Sanchezovu filozofiju i što nas sve čeka do kraja jeseni? O svemu tome razgovaramo sa Sašom Peršonom, bivšim igračem Rijeke, Dinama i Hajduka i nogometnim stručnjakom koji radi kao pomoćni trener u seniorima NK Orijent.

"To što se događa s Rijekom trenutna je blokada. Sve je krenulo s promjenama od odlaska Radomira Đalovića, dolaska Amerikanaca u klub i čini mi se kako se tu negdje Rijeka pogubila. Igrači su ostali isti. Došao je novi trener i pogubili su se. Ali, nije to smak svijeta. Još je rano. Sezona je praktički počela i mislim da će se Rijeka vratiti tamo gdje joj je i mjesto - U TOP 3 - 4 SHNL momčadi", priča za portal Net.hr Saša Peršon.

"Znai, naglasio bih jednu stvar. Bez obzira na trenutku situaciju, HNK Rijeka će se konsolidirati. Protiv Noaha je u četvrtak to izgledalo loše. Crveni karton Nike Jankovića usmjerio je utakmicu u neželjeni smjer za Rijeku. Rijeka je prema naprijed bila bezopasna. Jedino Dantas u drugom dijelu, to je bio jedini udarac HNK Rijeka u okvir gola i normalno da u takvoj situaciji i s takvom igrom je teško očekivati da Rijeka može iznenaditi. Crveni karton prelomio je utakmicu. Rijeka od tada kao da se povukla, teško je dolazila do nekih situacija, a za Noah su bodovi super. Noah i Sandro Perković me nisu nešto posebno iznenadili, nekom igrom, nego je Rijeka daleko od svoje razine i onda naravno ekipa Noah izgleda kao momčad, zato što Rijeka trenutno ne izgleda kao momčad. Dođe takva jedna faza, puno veće momčadi su prolazile fazu u kojoj je sad Rijeka", zaključio je Saša Peršon.

