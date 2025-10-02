Otvaranje europske avanture za prvaka: Može li Rijeka potopiti Noahinu arku?

Noah - Rijeka

0 - 0

Rijeka u prvom kolu Konferencijske lige igra na gostovanju kod armenskog Noaha.

Aktualni hrvatski prvak nije uspio izboriti niti Ligu prvaka niti Europsku ligu pa će tako momčad koju vodi Victor Sanchez svoju europsku avanturu početi tek u 'trećem razredu' europskih natjecanja.

Glavni sudac utakmice je Radoslav Gidzhenov iz Bugarske, a utakmica se igra na Republikanskom stadionu Vazgena Sargsjana, nogometnom zdanju otvorenom davne 1935. godine, koje je u međuvremenu dvaput obnavljano. Riječ je o stadionu koji je dom dvaju najpoznatijih armenskih klubova, Ararata i Pyunika, kao i nogometne reprezentacije Armenije, a na kojem Noah igra utakmice faze po skupinama Konferencijske lige.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos pred utakmicu: Zašto su Plavi u Beogradu, dio igrača Maccabija u Novom Sadu, a ostali u Bačkoj Topoli?