IZLAZ IZ CRNE ZONE /

Otvaranje europske avanture za prvaka: Može li Rijeka potopiti Noahinu arku?

Otvaranje europske avanture za prvaka: Može li Rijeka potopiti Noahinu arku?
×
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Tijek utakmice Noah - Rijeka pratite UŽIVO na portalu Net.hr od 18:45 sati

2.10.2025.
16:24
SPORTSKI.NET
Goran Kovacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Noah - Rijeka

0 - 0

Rijeka u prvom kolu Konferencijske lige igra na gostovanju kod armenskog Noaha. 

Aktualni hrvatski prvak nije uspio izboriti niti Ligu prvaka niti Europsku ligu pa će tako momčad koju vodi Victor Sanchez svoju europsku avanturu početi tek u 'trećem razredu' europskih natjecanja. 

Glavni sudac utakmice je Radoslav Gidzhenov iz Bugarske, a utakmica se igra na Republikanskom stadionu Vazgena Sargsjana, nogometnom zdanju otvorenom davne 1935. godine, koje je u međuvremenu dvaput obnavljano. Riječ je o stadionu koji je dom dvaju najpoznatijih armenskih klubova, Ararata i Pyunika, kao i nogometne reprezentacije Armenije, a na kojem Noah igra utakmice faze po skupinama Konferencijske lige. 

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos pred utakmicu: Zašto su Plavi u Beogradu, dio igrača Maccabija u Novom Sadu, a ostali u Bačkoj Topoli?

Hnk RijekaKonferencijska LigaUživo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IZLAZ IZ CRNE ZONE /
Otvaranje europske avanture za prvaka: Može li Rijeka potopiti Noahinu arku?