Katastrofalna reakcija kapetana Rijeke: Je li moguće da je to napravio?!

Toni Fruk imao je priliku dovesti Rijeku u vodstvo već u prvom opasnom napadu na utakmici protiv Noaha u Jerevanu u četvrtak, no njegov slobodnjak je završio tik pored lijeve stative.

Međutim, iz prvog kornera na drugoj strani, već u petoj minuti, prvak Hrvatske je primio gol. Oshima je izveo korner, a Nardin Mulahusejnović je u teškoj situaciji pucao glavom, dok je Stjepan Radeljić bio na njegovim leđima. Lopta je išla po sredini gola, a kapetan Martin Zlomislić, pod pritiskom, krivo je procijenio situaciju, zaplivao u trenutku kad je izašao na loptu, fulao ju poput kakvog početnika, te na kraju nije uspio obraniti udarac. Lopta je završila u mreži...

Mulahusejnović je prošle sezone bio ključni igrač Zrinjskog na putu do naslova prvaka Bosne i Hercegovine, zabivši 16 golova i dodavši pet asistencija u 37 utakmica. Bio je na radaru Hajduka, no na kraju je prešao u Armeniju za 350.000 eura.

