Grozan prekršaj igrača Rijeke! Hvata nas jeza kad ovo gledamo

Rijeka nije imala sreće u svom debiju u Konferencijskoj ligi u prvom poluvremenu u Jerevanu protiv Noaha Sandra Perkovića.

Domaćin je poveo već u šestoj minuti zahvaljujući Nardinu Mulahusejnoviću, koji je iskoristio grešku gostujućeg golmana, kapetana Rijeke Zlomislića.

Prvu utakmicu Rijeke u Europi ove sezone pratite u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Rijeka u prvih 45 minuta u četvrtak navečer nije uspjela uspostaviti pravi ritam igre, dok je Noah odlično odrađivao obrambene zadatke. U 29. minuti, situacija za Rijeku postala je još teža kada je Niko Janković zaradio crveni karton zbog grubog prekršaja. Ovo je bio već peti crveni karton za Rijeku ove sezone, a prethodni su se dogodili u kvalifikacijama za Ligu prvaka i HNL-u.

U ovoj sezoni, Rijeka je uspjela ostvariti samo četiri pobjede. Prve tri bile su u HNL-u i europskim kvalifikacijama, dok je četvrta stigla u Kupu protiv niželigaša Maksimira.

