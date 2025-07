Srpski navijači u Novom Pazaru napali poljsku obitelj uoči europske utakmice!

Uoči prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu između Novog Pazara i poljske Jagiellonije, grad je potresao ozbiljan incident. Samo nekoliko sati prije početka susreta, na Žitnom trgu u centru Novog Pazara, napadnuta je poljska obitelj – muškarac, žena i njihova djeca – dok su šetali gradom.

Prema neslužbenim informacijama lokalnih medija, sukob je izbio nakon verbalnih provokacija i brzo prerastao u fizički napad. Jedan član obitelji, muškarac, teško je ozlijeđen i hitno je prevezen u novopazarsku Opću bolnicu. Iako je trenutno izvan životne opasnosti, njegovo stanje i dalje je ozbiljno i pod stalnim je liječničkim nadzorom.

24.07.2025, FK Novi Pazar - Jagiellonia Białystok🇵🇱, fight between Novi Pazar and Jagiellonia Białystok before match, click for more here: https://t.co/n9L34MaXMx



