Stigao je u Dinamo za tri milijuna eura, nije se nametnuo i već odlazi?

Dinamov Španjolac Gonzalo Villar nije briljirao u svojoj polusezoni u Dinamu. Nakon što je počeo kao standardni prvotimac, nije zadovoljio standardne Marija Kovačevića i brzo je preselio na klupi.

Svoju frustriranost malom minutažom iznio je javno u medijima što se nije svidjelo Zvonimiru Bobanu i Mariju Kovačeviću. Čini se da će Španjolčeva karijera u Zagrebu biti kratkog vijeka jer Španjolci pišu kako bi se već u siječnju mogao vratiti u Španjolsku, u Deportivo La Coruñu.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nekadašnji prvoligaš na putu je povratka u La ligu i u svom projektu vide i Villara. "Gonzalo Villar je također na popisu igrača za koje su zainteresirani, kako izvještava Cope Coruña. 27-godišnjak iz Murcije trenutno igra za Dinamo Zagreb, gdje mu se minutaža smanjila. Ima veliko iskustvo u La Ligi, igrao je za Elche, Getafe i Granadu, kao i u Italiji za Romu i Sampdoriju. Pravi svjetski putnik, Villar bi pozdravio povratak u Španjolsku, a Deportivov projekt je privlačan", piše španjolski AS.

Villar je u Dinamo stigao ljetos iz Granade za tri milijun eura. U Dinamu je upisao 15 nastupa u svim natjecanjima i upisao po gol i asistenciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Ne baš sjajan dan za hrvatske skijaše na slalomu Svjetskog kupa u francuskom Val d'Isereu: Evo što je rekao Kolega