Anketa otkrila što Ukrajinci misle o ustupcima Rusiji: Zelenski će ovome teško udovoljiti

Tri četvrtine Ukrajinaca protivi se velikim ustupcima kao dijelu mirovnog plana, pokazala je anketa provedena u Ukrajini čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak, što pokazuje kakvi izazovi čekaju predsjednika Volodimira Zelenskog dok pregovora o kraju rata s Rusijom pod pritiskom Bijele kuće.

Anketa Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) pokazala je da je 72 posto Ukrajinaca spremno za sporazum koji zamrzava trenutnu liniju fronte i sadrži neke kompromise.

Međutim, 75 posto ispitanika smatra da je plan koji uključuje ustupanje teritorija i ograničavanje vojske bez sigurnosnih jamstava za Ukrajinu "potpuno neprihvatljiv".

Anketa je provedena između kraja studenog i sredine prosinca, a obuhvatila je 547 ispitanika diljem teritorija pod kontrolom Ukrajine.

Izvršni direktor KIIS-a Anton Hrušeckij rekao je da je javno mnijenje o tom pitanju ostalo stabilno posljednjih mjeseci.

Šezdeset i tri posto Ukrajinaca spremno je nastaviti borbe, a samo devet posto vjeruje da će rat završiti do početka 2026.

Američki predsjednik Donald Trump gura Ukrajinu da što prije osigura mir u gotovo četverogodišnjem ratu, dok ruska veća i bolje naoružana vojska napreduje na bojnom polju.

Kijev i njegovi europski saveznici traže sigurnosna jamstva od Washingtona kao dio bilo kakvog dogovora, a Zelenski je u nedjelju rekao da bi Ukrajina zauzvrat odustala od svojih ambicija za priključenje NATO-u.

Međutim, samo 21 posto Ukrajinaca vjeruje Washingtonu - u odnosu na 41 posto prošlog prosinca. Povjerenje u NATO također je palo na 34 posto sa 43 posto u istom razdoblju.

Trump je također ponovno pozvao da se u Ukrajini održe izbori, što je zabranjeno zbog izvanrednog stanja.

Zelenski, čiji je prvi mandat istekao prošle godine, ovog je mjeseca dao do znanja da bi bio otvoren za nove izbore ako bi SAD preuzeo vodstvo u jamčenju sigurnosti.

Ipak, samo devet posto Ukrajinaca želi izbore prije završetka borbi, pokazala je anketa KIIS-a.

