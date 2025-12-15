Nakon otvorenja JOY Shopping Rugvice i proširenja Designer Outleta Croatia slijedi najjači dio sezone

U cijeloj shopping zoni Rugvica nastavljaju se adventski sadržaji i pogodnosti, od sezonskih popusta i nagradnih igara do besplatnog zamatanja poklona i obiteljskih animacija. Uz jednostavan dolazak na izlazu s autoceste i veliki besplatan parking, zona je osmišljena kao praktičan izbor za shopping, ručak i blagdansku atmosferu u jednom odlasku.

Niko Čuturić, Meri Goldašić Foto: Promo

JOY Shopping Rugvica donosi 10.500 m² bruto površine za najam i devet novih trgovina: Plodine, dm, Zoo City, JYSK, Sinsay, HalfPrice, TEDi, CCC te KFC s drive-throughom. Istodobno je Designer Outlet Croatia proširen za dodatnih 5.600 m2 i 15 novih prodajnih jedinica, uključujući novu Adidas flagship outlet trgovinu, najveći Adidas outlet u jugoistočnoj Europi, kao i brendove Only, Optika Anda, Fashion&Friends i XYZ. Po dovršetku potpunog zakupa, Designer Outlet Croatia doseže oko 21.000 m² bruto površine za najam i približno 115 trgovina.

Otvorenje je obilježeno ceremonijom rezanja vrpce na promenadi između dva centra. Vrpcu su prerezali i uzvanike pozdravili: Nikola Grđan (Head of Retail Operations), Thomas Reichenauer (Co-Founder and Managing Director of ROS Retail Outlet Shopping), Tomislav Bekavac (Centre Manager), Branko Mihajlov (Project Development Manager SEE & Leasing Business Partner SEE) i Mário Barros (Ingka Centres South-West Europe Market Manager). Događanju su prisustvovali i predstavnici Ingka Centres, ROS Retail Outlet Shoppinga i FREY Grupe, uz predstavnike Mutschler Outlet Holdinga, kao i brojni poslovni partneri i suradnici.

Mário Barros, Branko Mihajlov, Tomislav Bekavac, Thomas Reichenauer, Nikola Grđan Foto: Promo

„Proširenje Designer Outleta Croatia i otvorenje JOY Shopping Rugvice potvrđuju predanost Ingka Centres jačanju naše prisutnosti u regiji. Pozdravljajući nove brendove i uvodeći JOY Shopping Rugvicu, stvaramo dinamičnije maloprodajno okruženje koje odgovara rastućim očekivanjima kupaca. Ovaj rast pozicionira Designer Outlet Croatia i JOY Shopping Rugvicu kao ključne destinacije za kupce koji traže kvalitetu i vrijednost, a veseli nas i prilike koje to otvara za naše poslovanje i partnere“, rekao je Mário Barros, Ingka Centres South-West Europe Market Manager. „Već sada vidimo da ovo postaje mjesto na koje ljudi dolaze ne samo zbog kupnje, nego i zbog doživljaja, i to nam je jednako važno“, dodao je.

Designer Outlet Croatia proširen je za 5.600 m² i sada doseže oko 21.000 m² Foto: Promo

Branko Mihajlov, Project Development Manager SEE & Leasing Business Partner SEE u Ingka Centres, istaknuo je važnost projekta za razvoj Rugvice: „Danas završavamo važnu fazu u razvoju Rugvice kao shopping zone. JOY Shopping Rugvica donosi 10.500 četvornih metara maloprodajne površine i devet trgovina, dok Designer Outlet Croatia raste na oko 21.000 četvornih metara i približno 115 trgovina po potpunom zakupu. Zajedno stvaramo destinaciju gdje kupci mogu pokriti gotovo sve svoje shopping potrebe na jednom mjestu.“

„Ovaj projekt otvara oko 350 radnih mjesta na puno radno vrijeme samo u JOY-u, uz dodatna radna mjesta u outletu, ugostiteljstvu i pratećim uslugama. To su konkretne brojke, ali iza njih su stvarni ljudi i obitelji, i to nam je posebno važno“, naglasio je Mihajlov.

Tomislav Bekavac, Centre Manager Designer Outleta Croatia i JOY Shopping Rugvice, istaknuo je koliko je nova faza dobro prihvaćena: „Povratne informacije posjetitelja tijekom dana otvorenja bile su iznimno pozitivne. Vidjeli smo goste iz Zagreba i okolice, ali i iz drugih dijelova Hrvatske te susjednih zemalja. Mnogi su nam rekli koliko cijene to što su IKEA, Designer Outlet Croatia i sada JOY na istom izlazu s autoceste.“

„Za nas kao tim centra, ovo je potvrda da se sav trud isplatio. Od najvećeg Adidas outleta u jugoistočnoj Europi do svakodnevne ponude u JOY-u, naš je cilj da Rugvica bude prvo mjesto na koje ljudi pomisle kada planiraju shopping“, dodao je Bekavac.

Proširenjem Designer Outleta Croatia otvoren je najveći Adidas Outlet u Jugoistočnoj Europi Foto: Promo

Što se nastavlja nakon otvorenja

• Promocije uoči otvorenja u JOY-u

Zakupci u JOY-u nastavljaju s popustima, promotivnim aktivacijama i nagradnim igrama, uz pojačane aktivnosti vikendom i u predblagdanskom razdoblju. Aktualnosti se objavljuju na službenim web stranicama i društvenim mrežama.

• Sezonske kampanje u Designer Outletu Croatia

Popusti od 30% do 70% dostupni su tijekom cijele godine. U fokusu su zimske i blagdanske kolekcije te završne rasprodaje uoči Nove godine.

• Adventski program i obiteljski sadržaji u cijeloj zoni

Adventske kućice, instalacije Muzeja Iluzija, besplatno zamatanje poklona, maskote Djeda Božićnjaka, Gospođe Božićnjak i polarnih medvjeda te dječje animacije nastavljaju se tijekom adventskog razdoblja.

• Jednostavan dolazak i besplatan parking

Lokacija na izlazu s autoceste i veliki besplatan parking čine zonu alternativom stresnim gužvama u gradskim središtima, za posjetitelje iz Zagreba, cijele Hrvatske i susjednih zemalja.

Za zakupce i partnere, otvorenje označava početak nove faze razvoja Rugvica shopping zone, uz fokus na rast posjećenosti i prodaje, zajedničke marketinške inicijative i kontinuirano unaprjeđenje korisničkog iskustva.