Hrvatski trener napustio je klub bez pozdrava: 'Razočaravajuće, ljudi misle samo na sebe'

Nogometaši belgijskog prvoligaša Genta, koji su pod vodstvom novog trenera izgubili u nedjelju doma s 0-2 od Antwerpena, rekli su nakon utakmice da su razočarani što ih je napustio hrvatski trener Ivan Leko bez da im se obratio.

Leko (47) je prije tjedan dana preuzeo vođenje drugoplasiranog Club Bruggea, a desetoplasirani Gent je za to doznao iz priopćenja njegovog novog kluba.

"To gotovo nikad ne doživite. Ne samu promjena trenera, već način na koji se dogodila. Mogla je biti drugačija", izjavio je kapetan i vratar Davy Roef (31) u obraćanju medijima.

"Dakle, naravno, to je utjecalo na nas. Činjenica da nas nije obavijestio, nije čak ni ostavio poruku u grupnom chatu, također je razočaravajuća. Ali znamo da u nogometu ljudi često misle na sebe", dodao je Roef čija je izjava objavljena na internetskoj stranici Genta.

Roef brani za Gent pet i pol godina, a u nedjelju je 150. put bio među vratnicama.

"Želim nastaviti s onima koji žele biti ovdje", poručio je.

Potez Leke zatekao je i braniča Maksima Paskotsija (22). Taj mladi Estonac je ljetos došao u Gent, baš kada i hrvatski trener.

Posebna utakmica već u nedjelju

"Bio je ovo vrlo neobičan tjedan za nas kao momčad, ali to je vrsta života na koju se moramo prilagoditi. Prethodni trener (Leko) nas još nije kontaktirao, ali ono što se još nije dogodilo, možda se ipak dogodi. Tko zna. Ali… Držimo se zajedno, to je najvažnije za igrače i klub", izjavio je.

Od Genta do Bruggea putovanje vlakom traje oko 15 minuta. Upravo će iduću nedjelju snage odmjeriti Club Brugge i Gent.

"To će, očito, biti posebna utakmica", rekao je Leko nakon što je u nedjelju ostvario pobjedu od 5-1 nad posljednjeplasiranim Denderom. "Ali ja sam sada trener Club Bruggea pa ću se posve usredotočiti na utakmicu", dodao je.

Leko je igrao za Club Brugge od 2005. do 2009., a bio mu je trener od 2017. do 2019. godine. Prošli tjedan se vratio u taj klub koji je nazvao svojim "domom u Belgiji" i premijerno izgubio s 0-3 od londonskog Arsenala u Ligi prvaka. Uoči utakmice je rekao da je prihvatio ponudu Club Bruggea jer se u njemu može boriti za naslov i igrati Ligu prvaka, a "što ove sezone s Gentom ne može".

"Apsolutno razumijem ljutnju u Gentu, razumijem da su ovim načinom frustrirani i razočarani jer je trenutak bio nezgodan i jer se sve odvilo brzo. Nije bilo vremena za susret i objašnjenje, bio je to naprosto poseban trenutak, a u nogometu se stvari ponekad događaju brzo i neplanirano", izjavio je uoči utakmice s Arsenalom.

Leko je bio i trener belgijskih klubova Leuven, Sint-Truiden, Royal Antwerpen i Standard Liege prošle sezone, a vodio je Hajduk tijekom 2023.

Gent je brzo reagirao i u roku od dva dana za trenera je uzeo Rika De Mila (44) koji je tijekom karijere vodio Charleroi, Westerlo i Club Brugge.

"Eto ga, život ide dalje. On je također donio dobru, novu energiju", izjavio je Paskotski. "Danas smo dobro započeli i bili bolji od Antwerpena. Međutim, kako se ponekad događa u nogometu, individualne pogreške su nas dovele u zaostatak. Nakon toga, pokušali smo se vratiti i imali smo više posjeda. Međutim, nakon toga, morali smo više riskirati, a Antwerpen je to iskoristio", zaključio je.

U Belgiji vodi Union Saint-Gilloise s 38 bodova, a slijede Club Brugge s 35, Anderlecht 34, Sint-Truiden 33...

