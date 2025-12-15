Nogometaš makedonskog kluba ubijen u terorističkom napadu u Sydneyju
Teroristički napad u Sydneyju odnio je život talentiranog nogometaša
Svijet sporta i francuska zajednica u Australiji zavijeni su u crno nakon što je potvrđeno da je među 15 žrtava terorističkog napada na plaži Bondi u Sydneyju i nogometaš Dan Elkayam. Ovaj 27-godišnji francuski državljanin, opisan kao "pravo svjetlo" i iznimno popularan sportaš, ubijen je tijekom proslave Hanuke koja se pretvorila u krvoproliće.
Tko je bio Dan Elkayam?
Dan Elkayam, 27-godišnji IT analitičar zaposlen u tvrtki NBCUniversal, preselio se u Australiju prije nekoliko godina iz predgrađa Pariza. Brzo je prigrlio australski način života, uživajući u nogometu, plažama i druženju s prijateljima.
Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao skromnu, veselu i prizemnu osobu čiji će osmijeh i pozitivan duh zauvijek nedostajati. "Bio je divno ljudsko biće i inspiracija svim igračima", izjavio je Louie Belevski, glavni tajnik njegovog kluba. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je sućut, ističući kako je Dan bio žrtva "odvratnog antisemitskog terorističkog napada".
Nogometna karijera i oproštaj kluba
Elkayam je bio talentirani nogometaš i ključni član prve momčadi kluba Rockdale Ilinden FC, koji se natječe u prvoj ligi Novog Južnog Walesa. Rockdale Ilinden FC je australski klub sa sjedištem u Sydneyju, koji su u australiji osnovali doseljenici iz Makedonije.
Klub se od svojeg igrača oprostio emotivnom porukom: "S velikim šokom i tugom saznali smo da je naš igrač Dan Elkayam žrtva stravičnih i besmislenih događaja na plaži Bondi. Bio je iznimno talentiran i popularan među suigračima. Naša najdublja sućut njegovoj obitelji i prijateljima. Nedostajat će nam."
Osim za Rockdale, Dan je igrao i u malonogometnoj ligi Project Volta, gdje je također ostavio trag kao cijenjeni član šampionske momčadi.
Kobna proslava Hanuke
Napad se dogodio u nedjelju, 14. prosinca 2025., kada su dvojica napadača, otac i sin, otvorila vatru na stotine okupljenih na proslavi židovskog blagdana Hanuke. Elkayam, koji je bio Židov, nalazio se na proslavi kada je započela pucnjava. Prema nekim izvješćima, u posljednjim trenucima života pokušao je zaštititi 12-godišnju djevojčicu, koja je nažalost također preminula.
