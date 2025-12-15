Nogometaš makedonskog kluba ubijen u terorističkom napadu u Sydneyju

Svijet sporta i francuska zajednica u Australiji zavijeni su u crno nakon što je potvrđeno da je među 15 žrtava terorističkog napada na plaži Bondi u Sydneyju i nogometaš Dan Elkayam. Ovaj 27-godišnji francuski državljanin, opisan kao "pravo svjetlo" i iznimno popularan sportaš, ubijen je tijekom proslave Hanuke koja se pretvorila u krvoproliće.

Tko je bio Dan Elkayam?

Dan Elkayam, 27-godišnji IT analitičar zaposlen u tvrtki NBCUniversal, preselio se u Australiju prije nekoliko godina iz predgrađa Pariza. Brzo je prigrlio australski način života, uživajući u nogometu, plažama i druženju s prijateljima.

Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao skromnu, veselu i prizemnu osobu čiji će osmijeh i pozitivan duh zauvijek nedostajati. "Bio je divno ljudsko biće i inspiracija svim igračima", izjavio je Louie Belevski, glavni tajnik njegovog kluba. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je sućut, ističući kako je Dan bio žrtva "odvratnog antisemitskog terorističkog napada".

Nogometna karijera i oproštaj kluba

Elkayam je bio talentirani nogometaš i ključni član prve momčadi kluba Rockdale Ilinden FC, koji se natječe u prvoj ligi Novog Južnog Walesa. Rockdale Ilinden FC je australski klub sa sjedištem u Sydneyju, koji su u australiji osnovali doseljenici iz Makedonije.

Klub se od svojeg igrača oprostio emotivnom porukom: "S velikim šokom i tugom saznali smo da je naš igrač Dan Elkayam žrtva stravičnih i besmislenih događaja na plaži Bondi. Bio je iznimno talentiran i popularan među suigračima. Naša najdublja sućut njegovoj obitelji i prijateljima. Nedostajat će nam."

Osim za Rockdale, Dan je igrao i u malonogometnoj ligi Project Volta, gdje je također ostavio trag kao cijenjeni član šampionske momčadi.

J’ai une pensée émue pour notre compatriote 🇫🇷 Dan Elkayam, exécuté parce que juif à la plage de Bondi en Australie lors d’un attentat antisémite.



Âgé de 27 ans, il serait mort en tentant de protéger des balles des terroristes une fillette de 12 ans, qui décédera à l’hôpital. pic.twitter.com/lvEifR9s3o — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) December 14, 2025

Kobna proslava Hanuke

Napad se dogodio u nedjelju, 14. prosinca 2025., kada su dvojica napadača, otac i sin, otvorila vatru na stotine okupljenih na proslavi židovskog blagdana Hanuke. Elkayam, koji je bio Židov, nalazio se na proslavi kada je započela pucnjava. Prema nekim izvješćima, u posljednjim trenucima života pokušao je zaštititi 12-godišnju djevojčicu, koja je nažalost također preminula.

