Legenda otvorila dušu nakon bolnog poraza: 'Nakon promašenog penala bio sam na 25. katu'

John Terry apsolutna je legenda Chelseaja i engleskog nogometa. Najteži trenutak karijere imao je u finalu Lige prvaka 2008. kada je promašio jedanaesterac za pobjedu i prvi Chelseajev naslov u Ligi prvaka.

Terry je tada bio kapetan, okliznuo se, pogodio vratnicu i kasnije je Manchester United došao do pobjede i trofeja. Terry je sada, 17 godina kasnije priznao da je razmišljao o samoubojstvu te noći u Moskvi na podcastu Reecea Meenieja.

"Gledajući unatrag, volio bih da sam tada mogao razgovarati s nekim jer se sjećam da smo se nakon utakmice svi vratili u hotel, a ja sam bio na 25. katu u Moskvi i samo gledam kroz prozor i razmišljam: 'Zašto? Zašto?'", priča iskreno Terry. "Ne kažem da bih skočio da sam imao tu priliku, ali znaš da ti u tom trenutku stvari prolaze kroz glavu".

Noćima nije spavao

"Onda su dečki došli gore i odveli me dolje. To su oni trenuci kada imaš "što ako trenutak". Nikad ne znaš, zar ne", rekao je Terry kao se osjećao te nesretne večeri. Nije mu bilo lako niti nekoliko dana kasnije kada je bio na reprezentativnom okupljanju. "Sad sjedimo za istim stolom s igračima Man Uniteda, što je bila najgora stvar ikad!", objasnio je Terry.

Priznao je i da mu dan-danas trenutak promašaja prolazi kroz glavu i da danima nakon finala nije mogao spavati. Djelomično se stvar popravila četiri godine kasnije kada je Terry podigao pehar Lige prvaka u Münchenu nakon što je Chelsea svladao Bayern u finalu. Terry u tom finalu nije igrao jer je zaradio crveni protiv Barcelone u polufinalu.

