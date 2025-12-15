Zinedine Zidane dogovorio veliki povratak: Fabrizio Romano otkrio detalje

Zinedine Zidane, legendarni francuski nogometaš i trener, postat će novi izbornik reprezentacije Francuske, objavio je najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano.

Zidane bi trebao preuzeti kormilo "Les Bleusa" nakon završetka Svjetskog prvenstva 2026. godine i naslijediti Didiera Deschampsa.

Verbalni dogovor je postignut

Renomirani stručnjak za nogometne transfere, Fabrizio Romano, objavio je da je Zidane "jasan favorit" i da je već verbalno prihvatio ponudu Francuskog nogometnog saveza (FFF). Službeni potpis još nije stavljen na papir, prvenstveno iz poštovanja prema sadašnjem izborniku Didieru Deschampsu, čiji mandat istječe u srpnju 2026. godine.

Vijest su potvrdili i drugi ugledni mediji poput španjolskog AS-a i portala OneFootball, navodeći da je dogovor praktički gotova stvar te da se na ovom scenariju radi već mjesecima. Sam Deschamps navodno već planira idući korak u karijeri, razmatrajući opcije u Saudijskoj Arabiji, što dodatno potvrđuje da je njegovoj eri na klupi Francuske došao kraj.

Nova era za "Les Bleus"

Cilj Francuskog nogometnog saveza je jasan: započeti novo poglavlje s dinamičnijim, kreativnijim i manje predvidljivim stilom igre. Očekuje se da će Zidane izgraditi momčad oko superzvijezda poput Kyliana Mbappéa, donoseći svježu energiju nakon duge i iznimno uspješne, ali često kritizirane Deschampsonove ere.

Iako je Deschamps osvojio Svjetsko prvenstvo 2018. i igrao finale 2022. godine, često mu se zamjerao pragmatičan i ponekad pretjerano oprezan pristup s obzirom na nevjerojatan napadački talent koji je imao na raspolaganju. Zidaneov dolazak najavljuje zaokret prema atraktivnijem nogometu, što francuski navijači s nestrpljenjem očekuju.

Dugo iščekivani povratak trenerskom poslu

Zinedine Zidane bez trenerskog je angažmana još od svibnja 2021. godine, kada je po drugi put napustio klupu Real Madrida. Tijekom protekle četiri i pol godine strpljivo je čekao pravu priliku, odbivši brojne unosne ponude velikana poput Manchester Uniteda. Njegova jedina i najveća želja bila je preuzeti nacionalnu vrstu, san koji će se uskoro i ostvariti.

Trenerski genij

Iako je njegova trenerska karijera vezana isključivo za Real Madrid, Zidaneovi uspjesi svrstavaju ga među najtrofejnije trenere modernog doba. Postao je prvi i jedini trener u povijesti koji je osvojio UEFA Ligu prvaka tri puta zaredom (sezone 2015./16., 2016./17. i 2017./18.). U svojoj riznici ima i dva naslova prvaka Španjolske, dva FIFA Svjetska klupska prvenstva, dva UEFA Superkupa te dva španjolska Superkupa. Godine 2017. FIFA ga je proglasila najboljim trenerom svijeta.

