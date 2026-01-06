FREEMAIL
VELIKI INTERES /

Filip Glavaš pred transferom karijere: Nijemci slažu opaki hrvatski pogon

Filip Glavaš pred transferom karijere: Nijemci slažu opaki hrvatski pogon
Foto: Igor Kralj/pixsell

Na Svjetskom prvenstvu 2025. godine završio je drugi s Hrvatskom, postigavši ​​39 golova na turniru

6.1.2026.
22:48
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
Filip Glavaš sjajnim je igrama prvenstveno u dresu reprezentacije Hrvatske privukao interes najvećih klubova. 

Jesen i zima uvijek su vrijeme za transfere u rukometu, a klubovi, uključujući i one u Bundesligi, obično od listopada donose odluke o tome koje će igrače zadržati u budućnosti.

MT Melsungen sada je u središtu nagađanja o transferima, a njemački Bild piše kako klub iz sjevernog Hessena želi restrukturirati svoju momčad te posebno na umu ima desno krilo. 

"Hrvatski reprezentativac Filip Glavaš (28) iz RK Zagreb na radaru je Melsungena. Glavašev ugovor u Zagrebu istječe 30. lipnja, a ljevoruki igrač bit će dostupan kao slobodan igrač nakon tekuće sezone. Do sada je igrao samo za klubove u Hrvatskoj i Sloveniji. Na Svjetskom prvenstvu 2025. godine završio je drugi s Hrvatskom, postigavši ​​39 golova na turniru. Za Hrvatsku je odigrao 53 utakmice", piše Bild. 

Podsjetimo, u klubu već igra jedan hrvatski reprezentativac, David Mandić, koji igra na poziciji lijevog krila.

Daje ti krila

Melsungenov interes za Glavaša sugerira da MT Melsungen više ne planira koristiti Dimitrija Ignatova (27), čiji ugovor istječe 30. lipnja. Kapetan Timo Kastening (30), također desno krilo, već je produžio ugovor do 2029. To znači da će Ignatov vjerojatno biti otpušten, ali ljevoruki igrači njegovog kalibra su traženi.

U međuvremenu, kruže glasine da Melsungen ima nasljednika nakon iznenadnog odlaska bivšeg sportskog direktora Michaela Allendorfa (39). Allendorf je morao otići početkom listopada 2025.; razlozi njegovog odlaska ostaju nepoznati. Sada se priča kako je španjolska rukometna legenda David Barrufet (55) kandidat za klub iz Sjevernog Hessena.

Barrufet je nekoć bio vratar FC Barcelone, osvojivši s klubom oko 70 naslova. Bivši reprezentativac trenutno je sportski direktor rumunjskog vrhunskog kluba Dinamo Bukurešt. Njegov sin, Ian Barrufet (21), bio je na posudbi iz FC Barcelone u MT Melsungen u sezoni 2024./25.

POGLEDAJTE VIDEO: Dominik Livaković je stalna tema na Maksimiru: Vraća li se konačno?

Filip GlavašRk Zagreb
