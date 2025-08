Nakon 10 godina Son napušta Tottenham, poznata je nova destinacija

Heung-Min Son postao je apsolutna legenda Tottenhama. Deset godina je proveo u klubu sa sjevera Londona, a sada odlazi nakon gotovo 500 utakmica u dresu Spursa.

Tottenham je u nedjelju odigrao 1:1 u prijateljskoj utakmici protiv Newcastlea u Seoulu u Sonovoj rodnoj Južnoj Koreji. Dan ranije, Son je na pres konferenciji obznanio kako napušta Tottenham i nakon 10 sezona odlazi iz kluba u kojem je odigrao većinu svoje karijere.

🚨🇺🇸 Heung-min Son to LAFC, here we go! Verbal agreement in place between all parties.



Son, ready to complete his move to MLS with Spurs due to receive fee in excess of €15m.



Son didn’t travel back to UK with Spurs squad as he’s waiting for documents to be signed with LAFC. pic.twitter.com/a0MpvptPcy