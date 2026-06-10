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Slaven Belupo se pojačao s igračem koji je briljirao za Vukovar

Slaven Belupo se pojačao s igračem koji je briljirao za Vukovar
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U 32 utakmice zabio je četiri pogotka i upisao šest asistencija

10.6.2026.
14:26
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Najbolji igrač Vukovara iz prošle sezone, uz Jakova Puljića i Robina Gonzaleza, Lovro Banovec, ima novi klub.

Sjajni 24-godišnji krilni napadač potpisao je ugovor sa Slaven Belupom, a u Koprivnici bi se trebao zadržati najmanje dvije godine. Do transfera je došlo nakon fenomenalne sezone u kojoj je Banovec četiri puta pogodio i šest puta asistirao za Vukovar, koji se do samog kraja grčevito borio za ostanak u ligi.

Banovec je posebno uspješan bio protiv "velike četvorke", asistiravši u pobjedama od 1:0 nad Dinamom i Osijekom, a također je zabijao pogotke Dinamu i Hajduku u porazima svoje momčadi.

"S obzirom na polivalentnost i predispozicije koje posjeduje, nema sumnje da će se Lovro brzo uklopiti u momčad i zamisli stručnog stožera. Trener Gregurina na njega može računati od prvog dana priprema, koje počinju 22. lipnja, a mi ovim putem našem novom igraču želimo puno zdravlja i što više sretnih trenutaka u plavom dresu. Lovro, dobrodošao u Koprivnicu, Slaven Belupo i našu plavu obitelj!", napisali su, između ostalog, iz Slaven Belupa prilikom potpisa ugovora sa svojim novim krilom.

Ovim je transferom nastavljen egzodus iz Vukovara budući da je ranije klub napustio i Jakov Puljić.

Slaven BelupoHnlVukovar 1991
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