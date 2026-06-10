Slaven Belupo se pojačao s igračem koji je briljirao za Vukovar

Najbolji igrač Vukovara iz prošle sezone, uz Jakova Puljića i Robina Gonzaleza, Lovro Banovec, ima novi klub.

Sjajni 24-godišnji krilni napadač potpisao je ugovor sa Slaven Belupom, a u Koprivnici bi se trebao zadržati najmanje dvije godine. Do transfera je došlo nakon fenomenalne sezone u kojoj je Banovec četiri puta pogodio i šest puta asistirao za Vukovar, koji se do samog kraja grčevito borio za ostanak u ligi.

Banovec je posebno uspješan bio protiv "velike četvorke", asistiravši u pobjedama od 1:0 nad Dinamom i Osijekom, a također je zabijao pogotke Dinamu i Hajduku u porazima svoje momčadi.

"S obzirom na polivalentnost i predispozicije koje posjeduje, nema sumnje da će se Lovro brzo uklopiti u momčad i zamisli stručnog stožera. Trener Gregurina na njega može računati od prvog dana priprema, koje počinju 22. lipnja, a mi ovim putem našem novom igraču želimo puno zdravlja i što više sretnih trenutaka u plavom dresu. Lovro, dobrodošao u Koprivnicu, Slaven Belupo i našu plavu obitelj!", napisali su, između ostalog, iz Slaven Belupa prilikom potpisa ugovora sa svojim novim krilom.

Ovim je transferom nastavljen egzodus iz Vukovara budući da je ranije klub napustio i Jakov Puljić.

🖊️ Lovro Banovec, 24-godišnji krilni napadač, novi je igrač Slaven Belupa! Ugovor je potpisao na dvije godine, s opcijom produženja na još jednu



🤝 Lovro, dobrodošao u Koprivnicu, Slaven Belupo i našu plavu obitelj!



🗞️ 👉🏻 https://t.co/wKXFMUbi2y#mojklub #ponospodravine pic.twitter.com/W85SsT5r8p — NK Slaven Belupo (@nkslavenbelupo) June 10, 2026