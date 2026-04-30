Svi pričaju o onome što je Simeone radio dok je sudac gledao snimku

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Atletico Madrid i Arsenal su na Metropolitano stadionu odigrali 1-1. Arsenal je poveo u 44. minuti golom Viktora Gyökeresa, a u 56. minuti izjednačio Julian Alvarez.

Oba pogotka postignuta su s bijele točke, a u drugom poluvremenu je Danny Makkelie po treći puta pokazao na jedanaest metara, ali onda je nakon pogledane snimke odlučio promijeniti odluku. Bila je to situacija s Hanckom i Ezeom u kaznenom prostoru Atletica.

Arteta je bio ogorčen tom odlukom jer smatra da tu nije bilo jasne i očite pogreške suca zbog koje bi VAR trebao reagirati. Ipak, Makkelie je snimku pogledao uz teren i preokrenuo svoju prvotnu odluku. U centru pažnje bio je i Diego Simeone koji je, u svom stilu, ludio uz aut-liniju i cijelo vrijeme teatralno pokazivao kako jedanaesterca nije bilo.

— Layth (@laythy29) April 29, 2026

Na kraju je sudac donio odluku koja je nepovoljna za Arsenal, a i reakcije igrača londonskog kluba možete vidjeti u videu.

"Danas je bilo nevjerojatno. Rijetko smo vidjeli takav entuzijazam kao na početku utakmice. Neće svi biti tamo za uzvratnu utakmicu, ali njihova srca i duše bit će", kazao je Simeone nakon utakmice. Odluka o finalistu past će u uzvratu koji se igra na londonskom Emiratesu 5. svibnja.

​

