Sergej Jakirović nanizao loše rezultate, pa poručio navijaču: 'Želiš li da odem?'

Sezona koja je još donedavno nudila realnu nadu u povratak među elitu, za Hull City pretvorila se u ozbiljnu krizu baš u završnici prvenstva. Poraz 2:1 na gostovanju kod Charltona u pretposljednjem, 45. kolu EFL Championship mogao bi se pokazati kobnim u borbi za doigravanje za ulazak u Premier ligu.

Momčad koju vodi Sergej Jakirović trebala je pobjedu kako bi zadržala mjesto među šest najboljih, no ovim porazom ispala je iz zone koja vodi u doigravanje. Situaciju dodatno otežava činjenica da više ne ovisi sama o sebi – ispred nje se probio Wrexham AFC, koji ima bolju gol-razliku i još uvijek drži sudbinu u svojim rukama.

Hull je donedavno bio u vrlo dobroj poziciji, ali završnica sezone donijela je nagli pad. U posljednjih šest utakmica osvojena su tek četiri boda, bez ijedne pobjede, što je momčad iz borbe za izravan plasman među najbolje dovelo na rub ispadanja iz kruga kandidata za doigravanje.

Loši rezultati brzo su se prelili i na tribine. Nakon susreta u Londonu, nezadovoljstvo navijača kulminiralo je, a društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj se Jakirović verbalno sukobljava s jednim navijačem.

"Želiš da odem? Hvala ti."

This clown got fucked off by a kid in a Fred Flintstone costume. Made my day🤣 pic.twitter.com/2omlQz3cY4 — I'lldiewhenilike (@lldiewheni91008) April 25, 2026

