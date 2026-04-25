NIJE DOBRO

Jakirović doživio poraz koji bi mogao sve uništiti: Premiership je sada jako daleko

Foto: Matt Wilkinson/Focus Images Ltd/Shutterstock Editorial/Profimedia

25.4.2026.
16:35
Sportski.net
San o ulasku u Premier Ligu za Hull City i trenera Sergeja Jakirovića sve više blijedi. U ključnom susretu pretposljednjeg kola Championshipa upisali su bolan poraz 2:1 kod Charlton Athletica, momčadi iz donjeg dijela ljestvice.

Uoči ove utakmice Hull City bio je u lošoj formi, četiri remija i poraz u zadnjih pet susreta. Situaciju je dodatno pogoršala teška ozljeda Amir Hadžiahmetović, čiji se izostanak itekako osjeti.

Na gostovanju kod Charlton Athletic sve je krenulo nizbrdo, domaći su poveli golom Charlie Kelman, a Hull je izjednačio tek u nadoknadi prvog dijela preko John Egan. U nastavku su gosti pritiskali, ali bez učinka, pa ih je kaznio Jayden Fevrier za konačnih 2:1.

Tim porazom Hull je skliznuo na sedmo mjesto i ispao iz zone doigravanja, dok je Wrexham AFC preuzeo prednost. Sudbina više nije u njihovim rukama, trebaju kiks rivala, iako ih čeka težak raspored protiv Coventry City i Middlesbrough. Hull će svoju priliku tražiti protiv Norwich City, ali prije toga morat će pratiti rasplet drugih.

POGLEDAJTE VIDEO: Sin Sergeja Jakirovića predvodi novu generaciju: 'Finale? Vjerujemo da možemo!'

Sergej JakirovićHull CityChampionship
