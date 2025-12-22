Bivši Dinamov trener radi strašne stvari na Otoku

Sergej Jakirović radi fenomenalan posao u engleskom Hullu. Momčad kojoj je predviđana žestoka borba za ostanak u Championshipu drži na četvrtom mjestu ljestvica nakon gotovo pola sezone.

"Trenutno držimo četvrto mjesto, itekako smo konkurentni u borbi za play-off. Imali smo puno nedaća na našem putu od početka sezone, ali generalno, radimo kvalitetno i to se vidi na terenu. Puno se ulaže i na taktičkom planu i nije Championship onakav kakvim se često smatra kod nas. Uvijek se stvara taj narativ o nekakvom izbijanju lopte na mantinele, čekanju prekida i slično. Ali, kažem, momčadi ovdje teže igri po zemlji, automatizmima u tehničko - taktičkom smislu i s jasnom hijerarhijom u igri" priča Jakirović za Germanijak.

"Navijači nam kažu da je ovo, s obzirom na sve, jedan veliki “overachieve”, kako to ovdje nazivaju. Za sada nismo ni osigurali ostanak, barem ne dok to ne sugerira broj bodova. Baš kao ni play-off. Konkurentni smo, igramo kvalitetan nogomet. Moramo čvrsto ostati na zemlji, jer je u Championshipu sve moguće. Ponavljam, s nekoliko vezanih poraza se lako dovodite u situaciju da ste blizu zone ispadanja i onda kreće pritisak. Odgovara nam da je ovako, da smo taj nekakav “dark horse” i da smo zaradili respekt od protivnika, koji sada gledaju na nas kao na momčad koja može ugroziti bilo koga" kaže bivši trener Dinama i Rijeke.

Osvrnuo se Jakir i na situaciju u SHNL-u.

"Bit ću iskren, nekakvog sam dojma da nam je prvenstvo u padu! Je li uzrok premalo ulaganja u mlade igrače i potencijale, prebrzo trošenje trenera ili dovlačenje stranaca upitne kvalitete, ne znam. Vjerojatno sva tri faktora imaju određen utjecaj, ali rekao bih da naši europski rezultati govore dovoljno. Bogu hvala, nakon dugo godina ponovno imamo dva kluba u grupama europskih natjecanja, ali nisam siguran imamo li razvojan put da se takav trend nastavi. Nadam se da griješim."

'Dinamo je obećao minutažu Leonu'

Prvi put je Jakirović progovorio i o svom sinu Leonu.

"Stvari su takve da se u klubu očito ne vjeruje dovoljno ili uopće ne računa na njega, te da se mora naći nekakvo rješenje. Uskoro mu je 18 godina, Guardian ga je uvrstio u TOP 60 talenata svijeta u njegovom godištu, što govori nešto o njemu. Bio je standardan na U17 SP-u u Kataru nedavno, tako da smo iskreno očekivali određenu minutažu za njega u HNL-u, kako je i bilo dogovoreno.

Iz kluba su dolazile povratne informacije o tome kako ga cijene, kako će minute i dočekati, ali to su ostala prazna obećanja. Ne možemo dopustiti da igrač s 18 godina grije klupu ili se uopće ne skida, ako je već važan projekt kluba, tako da ćemo, ponavljam, tražiti druga, optimalna rješenja na zimu."

