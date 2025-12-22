Novi uspjeh za FNC, zaključili smo SHNL za ovu godinu, a svašta se događalo u drugim sportovima

Već standardno ponedjeljkom, Net.hr vam u Vikend retrovizoru donosi pregled najzanimljivijih sportskih događaja proteklog vikenda.

U fokusu je bio FNC 26 spektakl u Podgorici, odigrano je i posljednje kolo SHNL-a za ovu kalendarsku godinu, a bilo je zanimljivo i u drugim nogometnim ligama te u svijetu pikada i skijanja.

FNC 26 nije razočarao

Spektakularna godina za Fight Nation Championship okončana je priredbom u Crnoj Gori koja će se još dugo pamtiti. Glavna borba večeri, sraz između najveće regionalne zvijezde Miloša "Cobre" Janičića i UFC veterana Alexa "Cowboya" Oliveire završila je već nakon minute velikom pobjedom crnogorskog borca koji je u ozbiljnom naletu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Miljan Zdravković je u jednoj od najiščekivanijih borbi večeri pokazao svjetsku klasu. U iznimno zahtjevnom meču protiv iskusnog Kanađanina Hilla, srpski borac je nakon pet iscrpljujućih rundi uspješno obranio pojas prvaka bantam kategorije.

Regionalna legenda Vaso Bakočević nokautiran je nakon samo pedeset dvije sekunde protiv Poljaka Artura Sowinskog što je bio šok večeri, a uvjerljiv nastup imao je hrvatski borac Tomislav Sičaja koji je pobijedio Zorana Šolaju i vratio se na pobjednički put.

Zaključili smo godinu u domaćem prvenstvu

Godina u SHNL-u okončana je novim pobjedama Dinama i Hajduka. Dvojac na vrhu nastavlja voditi neumornu bitku za naslov, a 2025. godinu na vrhu će zaključiti Dinamo s bodom prednosti. Modri su na Maksimiru pobijedili Lokomotivu s 2:0 pogocima Topića i Belje.

Hajduk je također godinu završio pobjedom. U vrlo neizvjesnoj utakmici protiv Vukovara s tri crvena kartona, Bijeli su slavili s 2:1. Pogotke su zabijali Šego i Livaja koji su zanimljivo, i isključeni pa će propustiti prvi susret u 2026. protiv Istre. Osijek je nakon još jednog remija (0:0 sa Slavenom) godinu završio na zadnjem mjestu ljestvice dok je Rijeka s 1:0 pobijedila Goricu i nastavila put k trećem mjestu lige.

Zanimljivo je bilo i na drugim meridijanima

Bitke za naslov vode se i u ligama petice. U Engleskoj su važne pobjede upisali Arsenal, Manchester City i Aston Villa koji su na vrhu lige unutar tri boda. Talijanski Superkup igran je u Rijadu. Napoli je pobijedio Milan, a Bologna Inter i za prvi trofej sezone borit će se u ponedjeljak.

U Španjolskoj su pobjede upisali Barcelona i Real i Katalonci su ostali na vrhu s četiri boda prednosti. Valja napomenuti i kako je u nedjelju počeo afrički Kup nacija. Na otvaranju je Maroko pobijedio Komore i uspješno započeo put k tituli. Maroko je domaćin i prvi favorit turnira, a sigurno će biti zanimljivo sve do 13. siječnja kada je finale.

Svjetsko prvenstvo u pikadu ušlo je u svoje drugo kolo. Najveće iznenađenje vikenda je poraz Gerwyna Pricea od Nizozemca Wesleyja Plasiera, a valja istaknuti i pobjedu Mensura Suljovića nad Joeom Cullenom. Drugo kolo nastavlja se u ponedjeljak i utorak, a onda nam slijedi Božićna pauza od tri dana.

U Svjetskom skijaškom kupu vidjeli smo još jednu neuspješnu nedjelju za hrvatski skijanje. Filip Zubčić bio je jedini hrvatski predstavnik ovoga vikenda i na veleslalomu u Alti Badiji nije došao do druge vožnje. Priliku će imati u slalomu u ponedjeljak uz Istoka Rodeša, Samuela Kolegu i Tvrtka Ljutića.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći