Rijetki znaju kroz kakav je pakao prošao heroj BiH, priča Sergeja Barbareza ledi krv u žilama

Treneri obično ostaju u sjeni velikih uspjeha, no u slučaju plasmana Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo jasno je da velik dio zasluga ide izborniku Sergej Barbarez.

U samo dvije godine na klupi, od travnja 2024. do danas, Barbarez je reprezentaciju podigao iz rezultatske krize do povijesnog uspjeha. No njegov put do toga bio je sve samo ne običan.

Rođeni Mostarac iz mješovite obitelji (srpski otac i majka hrvatsko-bošnjačkih korijena), u mladosti se bavio i atletikom i košarkom, a nogomet je ozbiljnije počeo igrati tek u tinejdžerskim godinama u Veležu.

Rat ga je odveo u Njemačku, gdje mu je karijeru preokrenuo trener Frank Pagelsdorf. Upravo tamo izgradio je ime, a najveći trag ostavio je u Hamburgu, gdje je postao klupska legenda i najbolji strijelac Bundeslige.

Za reprezentaciju BiH igrao je u vrlo teškim okolnostima, zbog njegova podrijetla prijetilo se njegovoj obitelji, a u jednom trenutku pokušali su mu čak i ubiti majku. Unatoč tome, te ponudama Njemačke i Hrvatske, uvijek je birao svoju zemlju.

Danas, kao izbornik, ostvaruje san i vodi “Zmajeve” na najveću svjetsku pozornicu.