Izvedivo? /

Saudijci najavili nevjerojatan projekt za SP: Pogledajte kako ga zamišlja umjetna inteligencija

Saudijci najavili nevjerojatan projekt za SP: Pogledajte kako ga zamišlja umjetna inteligencija
×
Foto: Neom/ferrari/profimedia

Za trenera je potpisao bivši trener PSG Christophe Galtier dok su od igrača potpisani Alexandre Lacazette, Said Benrahma i još nekoliko drugih igrača.

24.10.2025.
19:06
Sportski.net
Neom/ferrari/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Saudijska Arabija, točnije njihov prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, već se godinama priprema za diverzifikaciju prihoda te promjenu imidža te zemlje.

U sklopu tog projekta nazvanog Saudi Vision 2030, održati će se i Svjetsko prvenstvo 2034. godine. U sklopu promidžbe nogometa doveli su brojne zvijezde poput Cristiana Ronalda, Marcela Brozovića, Sadija Manea i mnoge druge za basnoslovne iznose.

Bilo je i pokušaja dovođenja Lionela Messija i Vinicius Juniora kao i drugih zvijezda, ali osim pitanja transfera Saudijci također planiraju izgraditi i nove stadione. Jedan od njih bi trebao biti i "prvi nebeski stadion" u mjestu koje "još" ne postoji.

O čemu se radi?

Naime, Saudijska vlada planira u pokrajini Neom na sjeverozapadu Saudijske Arabije izgraditi "grad-liniju" nazvanu The Line.

Grad bi trebao biti 170 kilometara dugačak te 200 metara širok. U sklopu tog projekta postoje i mnogi logistički problemi, kao što su pitanje stanovništva koje ondje trenutačno boravi. Dio tog stanovništva je protjeran, a dio osuđen na smrt o čemu je pisao BBC. U sklopu izgradnje grada Saudijci su osmislili i momčad koja bi ga trebala predstavljati. Klub koji je do 2023. nosio ime Al-Suqoor postao je NEOM i krenuo u rebrending.

Novo ime, grb i stadion u 177 kilometra udaljenom Tabuku bili su samo početak. Kao i u Newcastle u Engleskoj i velike četvorke (Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal i Al-Ahli) u Saudijskoj Arabiji i u novom klubu je bin Salaman odlučio dovesti zvijezde. Za trenera je potpisao bivši trener PSG Christophe Galtier dok su od igrača potpisani Alexandre Lacazette, Said Benrahma i još nekoliko drugih igrača. 

Ukupna ulaganja kluba koji je tek zakoračio u prvu ligu iznose nevjerojatnih 114 milijuna eura.

No, dok brojke rastu, u pozadini ostaje pitanje o cijeni takvog uspjeha.

Kako se čini, FIFA i Gianni Infantino i dalje ne pridaju veliku važnost ljudskim pravima kada je riječ o organizaciji Svjetskih prvenstava. Ako nas je turnir u Katru nečemu naučio, onda je to da su zaljevski režimi spremni na sve kako bi ostvarili svoje snove, pa i na korištenje niskoplaćene radne snage kojoj se oduzimaju vize kako bi spriječili njihov odlazak prije završetka radova.

A ako se stadion doista izgradi, ovako bi, prema viziji umjetne inteligencije, mogao izgledati.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!

Saudijska ArabijaNeomAlexandre LacazetteSvjetsko PrvenstvoSvjetsko Prvenstvo 2034.Umjetna IntelgencijaCristiano Ronaldo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Izvedivo? /
Saudijci najavili nevjerojatan projekt za SP: Pogledajte kako ga zamišlja umjetna inteligencija