Saudijci najavili nevjerojatan projekt za SP: Pogledajte kako ga zamišlja umjetna inteligencija

Saudijska Arabija, točnije njihov prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, već se godinama priprema za diverzifikaciju prihoda te promjenu imidža te zemlje.

U sklopu tog projekta nazvanog Saudi Vision 2030, održati će se i Svjetsko prvenstvo 2034. godine. U sklopu promidžbe nogometa doveli su brojne zvijezde poput Cristiana Ronalda, Marcela Brozovića, Sadija Manea i mnoge druge za basnoslovne iznose.

Bilo je i pokušaja dovođenja Lionela Messija i Vinicius Juniora kao i drugih zvijezda, ali osim pitanja transfera Saudijci također planiraju izgraditi i nove stadione. Jedan od njih bi trebao biti i "prvi nebeski stadion" u mjestu koje "još" ne postoji.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O čemu se radi?

Naime, Saudijska vlada planira u pokrajini Neom na sjeverozapadu Saudijske Arabije izgraditi "grad-liniju" nazvanu The Line.

Grad bi trebao biti 170 kilometara dugačak te 200 metara širok. U sklopu tog projekta postoje i mnogi logistički problemi, kao što su pitanje stanovništva koje ondje trenutačno boravi. Dio tog stanovništva je protjeran, a dio osuđen na smrt o čemu je pisao BBC. U sklopu izgradnje grada Saudijci su osmislili i momčad koja bi ga trebala predstavljati. Klub koji je do 2023. nosio ime Al-Suqoor postao je NEOM i krenuo u rebrending.

Novo ime, grb i stadion u 177 kilometra udaljenom Tabuku bili su samo početak. Kao i u Newcastle u Engleskoj i velike četvorke (Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal i Al-Ahli) u Saudijskoj Arabiji i u novom klubu je bin Salaman odlučio dovesti zvijezde. Za trenera je potpisao bivši trener PSG Christophe Galtier dok su od igrača potpisani Alexandre Lacazette, Said Benrahma i još nekoliko drugih igrača.

Ukupna ulaganja kluba koji je tek zakoračio u prvu ligu iznose nevjerojatnih 114 milijuna eura.

No, dok brojke rastu, u pozadini ostaje pitanje o cijeni takvog uspjeha.

Kako se čini, FIFA i Gianni Infantino i dalje ne pridaju veliku važnost ljudskim pravima kada je riječ o organizaciji Svjetskih prvenstava. Ako nas je turnir u Katru nečemu naučio, onda je to da su zaljevski režimi spremni na sve kako bi ostvarili svoje snove, pa i na korištenje niskoplaćene radne snage kojoj se oduzimaju vize kako bi spriječili njihov odlazak prije završetka radova.

A ako se stadion doista izgradi, ovako bi, prema viziji umjetne inteligencije, mogao izgledati.

📢🇸🇦 𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Saudi Arabia’s NEOM 🇸🇦



🏟️ **World’s First “Sky Stadium” – NEOM Stadium** ☁️

🪶 Suspended **350 meters (1,150 ft)** above ground!

👥 **46,000 seats** with breathtaking views

⚡ 100% **Renewable Energy powered** 🌞💨

🗓️ Opening: **2032**

⚽ Will… pic.twitter.com/fqaqZW90d2 — Artology (@ArtologyOffice) October 19, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!