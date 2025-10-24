Sljedeći protivnik Dinama u Europi dobio rekordera: 'Još nisam gotov'
Dinamo i Celta će igrati 6. studenog na stadionu Maksimir u sklopu četvrtog kola Europske lige
Nastupivši u susretu Europske lige protiv Nice, španjolski napadač Iago Aspas (38) postao je igrač s najviše nastupa u povijesti Celte Vigo, idućeg europskog suparnika zagrebačkog Dinama.
Aspasu je to bio rekordni 534. nastup u dresu kluba iz Viga. Do sada je dijelio prvo mjesto sa Manolom, no od četvrtka je novi rekorder.
Aspas je slavljeničku utakmicu okrunio sjajnim golom u 2. minuti utakmice, koju je galicijski klub dobio sa 2-1. Bio je to njegov 217. gol i uvjerljivo je najbolji strijelac u povijesti Celte. Hermidita na drugom mjestu je zabio 113 golova.
Nakon utakmice Celta je priredila prigodnu svečanost za novog rekrodera.
"Nisam niti sanjao da ću biti ovdje, čak ni u najluđim snovima. U klubu se osjećam kao kod kuće i zapravo provodim više vremena na treningu nego u vlastitoj kući. Iako se ovo može činiti kao oproštaj, ali još nisam gotov," kazao je Aspas koji je zajedno sa suprugom i troje djece sa sredine terena Balaidosa gledao show dronova priređen u njegovu čast.
Za Celtu je debitirao 2007. u Segundi zadržavši se u klubu do 2013. kada je preselio u Liverpool. U Celtu se vratio u lipnju 2015. Za španjolsku vrstu je upisao 20 nastupa postigavši šest golova. Odigrao je i dvije revijalne utakmice za reprezentaciju Galicije.
Dodajmo kako je i Celta prošlog vikenda postavila rekord. U susretu protiv Real Sociedada je odigrala 1-1 upisavši sedmi remi rezultatom 1-1 u prvih devet kola španjolskog prvenstva.
Tako je po prvi put u španjolskoj ligi, jedna momčad ponovila isti rezultat sedam puta u prvih devet kola. Celta je nadmašila rekord Las Palmasa koji je sezoni 1973/74. u prvih devet kola šest puta odigrao 1-0.
"Modri" su trenutačno četvrti sa sedam bodova, dok je Celta na devetoj poziciji s bodom manje. Vode Midtjylland, Braga i Lyon sa po devet bodova.
