Sancho srušio internet: Pogledajte objavu koja ima 5,3 milijuna komentara i među pet najkomentiranijih je u povijesti

Jadon Sancho nije ni slutio što će napraviti kada je 24. srpnja objavio par fotografija s odmora na svom Instagramu.

Ovaj 25-godšnji Englez koji već sada ima burnu nogometnu karijeru, uspio je 'srušiti' internet. Objava je do trenutka pisanja ovog članka skupila 5,3 milijuna komentara i tako se svrstala među pet najkomentiranijih objava u povijesti ove društvene mreže.

Foto: Screenshot/instagram

U čemu je stvar? Pa u tome što navijači Bešiktaša sigurno nisu među pet najnormalnijih navijačkih skupina na svijetu. Preplavili su ovu objavu gdje pišu Sanchu kako žele da dođe u njihov klub.

Sancho je na izlaznim vratima Manchester Uniteda s kojim ima ugovor do ljeta 2026. godine, a iako se nagađalo kako bi trebao otići u Borussiju ili Juventus, koji su bili najkonkretniji, sada se čini kako bi ga mogao 'preoteti' turski Bešiktaš.

