DOMAĆI IM ODGOVORILI /

Rumunji skandirali 'Srbija, Srbija', a onda je na njih krenula policija: Pogledajte scene

Rumunji skandirali 'Srbija, Srbija', a onda je na njih krenula policija: Pogledajte scene
Foto: Armin Durgut/pixsell

Domaći navijači su odgovorili s jednom rečenicom: 'Ovo je Bosna!'

17.11.2025.
14:40
Sportski.net
Armin Durgut/pixsell
Bosna i Hercegovina je u Zenici preokretom svladala Rumunjsku 3:1 i napravila veliki korak prema baražu za SP 2026. I dok je stadion slavio uz Halida Bešlića, utakmicu su ipak obilježili i incidenti koji su zasjenili pobjedu.

Rumunji su se žalili na uvjete, suđenje i zvižduke njihovoj himni, a nakon utakmice došlo je i do sukoba policije s rumunjskim navijačima.

U trenutku kada je stadion već bio gotovo prazan, iz sektora gostujućih navijača začulo se skandiranje „Srbija, Srbija“, što su mediji u BiH nazvali provokacijom. Policija je brzo intervenirala i ispraznila tribinu, uz korištenje pendreka, no srećom nije bilo daljnjih incidenata.

 

 

Napetosti traju još od prvog dvoboja u Bukureštu, gdje su Rumunji navodno provocirali goste, a situacija se dodatno zakomplicirala uoči utakmice u Zenici. Rumunjski navijači stigli su preko Beograda, posjetili Hram Svetog Save i potom krenuli ka BiH s transparentima s obilježjima Srbije. Policija ih je zaustavila i oduzela rekvizite.

 

 

Posebno se pratila skupina „Uniti sub tricolor“, koja je nosila transparent „Branimo Europu“ i poruku posvećenu Ratku Mladiću.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivan govor Marijana Budimira nakon ispadanja s Mundijala

Bosna HercegovinaNavijačiRumunjskaPolicija
