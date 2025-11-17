Rumunji skandirali 'Srbija, Srbija', a onda je na njih krenula policija: Pogledajte scene

Bosna i Hercegovina je u Zenici preokretom svladala Rumunjsku 3:1 i napravila veliki korak prema baražu za SP 2026. I dok je stadion slavio uz Halida Bešlića, utakmicu su ipak obilježili i incidenti koji su zasjenili pobjedu.

Rumunji su se žalili na uvjete, suđenje i zvižduke njihovoj himni, a nakon utakmice došlo je i do sukoba policije s rumunjskim navijačima.

U trenutku kada je stadion već bio gotovo prazan, iz sektora gostujućih navijača začulo se skandiranje „Srbija, Srbija“, što su mediji u BiH nazvali provokacijom. Policija je brzo intervenirala i ispraznila tribinu, uz korištenje pendreka, no srećom nije bilo daljnjih incidenata.

Fuck around and find out🐒 pic.twitter.com/oJ3vSFCzWH — 𝙱𝚘š𝚗𝚓𝚊𝚔𝙸𝚣𝙿𝚘𝚍𝚛𝚒𝚗𝚓𝚊 🔻 (@BPodrinja) November 15, 2025

Napetosti traju još od prvog dvoboja u Bukureštu, gdje su Rumunji navodno provocirali goste, a situacija se dodatno zakomplicirala uoči utakmice u Zenici. Rumunjski navijači stigli su preko Beograda, posjetili Hram Svetog Save i potom krenuli ka BiH s transparentima s obilježjima Srbije. Policija ih je zaustavila i oduzela rekvizite.

15.11.2025, Dinamo Bucharest🇹🇩 in Serbia🇷🇸 before Bosnia🇧🇦, click for more here: https://t.co/zZBoMT3m7T



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/49Ftz7dyYY — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 15, 2025

Posebno se pratila skupina „Uniti sub tricolor“, koja je nosila transparent „Branimo Europu“ i poruku posvećenu Ratku Mladiću.

