Puklo je između Lukakua i Napolija: Nije se pojavio u klubu, slijede kazne

Romelu Lukaku blizu je napuštanja Napolija. Naime, belgijski napad se nije pojavio na treningu i slijedi mu kazna od kluba, a vrlo moguće i raskid ugovora.

"SSC Napoli može potvrditi da Romelu Lukaku nije odgovorio na današnji poziv za povratak treninzima. Klub zadržava pravo razmotriti poduzimanje odgovarajućih disciplinskih mjera, kao i odlučiti hoće li igrač nastaviti trenirati s momčadi na neodređeno vrijeme", stoji u službenom priopćenju napuljskog kluba.

Do nesporazuma je došlo kada je Romelu Lukaku prijavio ozljedu uoči utakmica reprezentacija i otišao na liječenje u Belgiju što nije prošlo dopuštenje Napolijeve medicinske službe.

"Istina je da se posljednjih tjedana nisam fizički osjećao dobro. Prošao sam neke preglede dok sam bio u Belgiji i pokazalo se da imam upalu i tekućinu u iliopsoasu, blizu ožiljnog tkiva. To je drugi problem koji imam otkad sam se vratio početkom studenog. Odlučio sam se za rehabilitaciju u Belgiji kako bih bio spreman kada bude potrebno.

Mislim da je većina vas vidjela intervju koji sam dao u Veroni. Nikada ne bih mogao okrenuti leđa Napoliju, nikada. Ne postoji ništa što bih želio više nego igrati i dovesti svoju momčad do pobjede, ali trenutno moram biti siguran da sam klinički 100%, jer u posljednje vrijeme nisam bio, a to me je i mentalno opterećivalo", napisao je Lukaku na svojim društvenim mrežama.

Ipak, čini se da to nije dobro iskomunicirano s Napolijem pa su oni sada izašli u javnost i najavili mjere. Sve upućuje na to da Lukaku nema budućnost u Napoliju.

