Uvjerljiva i moćna Hrvatska. Ovako kratko i jednostavno najbolje bi smo vam dočarali, približili neki naš dojam o nastupu Vatrenih u rujanskom kvalifikacijskom ciklusu za odlazak na Euro 2024. u Njemačkoj.

Izabranici Zlatka Dalića u petak su na Rujevici petardom počastili Latvijce, a jučer su minimalno s 1-0 slavili u Erevanu protiv neugodne Armenije, na Kavkazu na kojem, do ovog sraza, Hrvatska nikad nije, ne samo pobijedila, nego i imala zabijen gol iz igre.

Na kraju kockaste nogometne balade, kad se podvuče crta, onda dobijemo rezultat od maksimalnih 6 osvojenih bodova uz gol razliku 6-0. Naši nogometaši, stručni stožer na čelu s izbornikom, besprijekorno su odradili posao...

"To smo i očekivali. Hrvatska igra dobro, posebno smo dobri bili protiv Latvije koju smo dobili 5-0. Armenija je jedna reprezentacija koja je jako dobra. S Turcima su odigrali 1-1, stoga za našu nogometnu reprezentaciju tri boda na Kavkazu bila su bitna. Hrvatska je imala puno prilika u Erevanu, pa krajnji rezultat 0-1 ne dočarava možda stvarnu situaciju na travnjaku. Rujanski ciklus koji je vrlo bitan završen je sa 6 osvojenih bodova. Bez daljnjeg, Hrvatska u skupini D mora biti prva na kraju, što će i biti", kazao je za Net.hr slavni Robert Prosinečki, jedan od najboljih hrvatskih nogometaša ikad, istinski nogometni romantičar, virtuoz s loptom koji je svojedobno svojim fintama, rolicama i potezima oduševljavao mase diljem Europe.

Prosinečki je tijekom svoje trenerske karijere bio izbornik Azerbajdžana, reprezentacije koja gaji sličan nogomet kao i Armenija, te Gruzija. Kavkaški nogomet doživio je transformaciju...

"To je nogomet koji ima amplitudu prema gore i to su zemlje koje se jako razvijaju u nogometnom smislu. I oni uzimaju naturalizirane strance koji nastupaju za te reprezentacije. Tako je bilo u Azerbajdžanu dok sam bio izbornik, tako je i sad i u Armeniji isto, u Gruziji isto tako... Makar, Gruzijci su izgubili sad od Španjolske. U petak su ih Španjolci deklasirali 7-1, ali ti Španjolci stvarno rade odličan posao. Neka vas ne zavara, Gruzijci su do Španjolaca jako dobro igrali. Na Kavkazu se igra dobar nogomet i oni napreduju. Vjerojatno zbog toga je kavkaški nogomet tako nezgodan."

Postoji li netko od reprezentativaca koji vas je oduševio, Perišić ili Petković možda?

"Evo vidite, sad ste mi vi već nametnuli koga treba reći... Šalim se... Petković je u jako dobroj formi, što je itekako dobro za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Dinamo igra jako dobro i Bruno Petković svojim nastupima zaslužuje igrati za reprezentaciju. Vrlo bitno je da je on došao. No, smatram i vjerujem kako opet treba naglasiti Luku Modrića. S toliko godina na leđima, navršio je sad 38., on opet trči, on se opet bori kao lav. Možda jučer u Erevanu i nije odigrao svoju najbolju utakmicu, ali on je jedan od motora ove reprezentacije. Perišić možda ne nastupa u punoj minutaži za klub, ali najbitnije da igra i to dobro za Hrvatsku. E sad, koliko će to trajati... Volio bih da dobije veću minutažu u Tottenhamu, jer on je to zaslužio. Ovo drugo... Ma, možemo mi pričati što hoćemo, ali Krama kad god je važno, on nam daje golove".

Vatreni imaju jaku napadačku liniju, a u pojedinim medijima, točnije danas u Sportskim novostima spominje se kako se u listopadu u reprezentaciju vraća i Marko Livaja...

"Jednom sam prokomentirao Marka Livaju i onda sam na kraju imao jako puno neugodnih situacija. Opet ću vam sad reći i nemam nikakav problem s tim - Kad govorimo o Marku Livaji, sigurno da se tu radi o jednom pravom igraču koji sigurno dominira u HNL-u. To što sam i onda naglasio, a pričao sam i o onom ekcesu kojeg je napravio. Zlatko Dalić će u tome donijeti najbolju odluku, on je izbornik, on je upoznat sa situacijom, on i neka odlučuje kako će dalje ići".

Dosad je Zlatko Dalić povlačio sjajne poteze i odradio fantastičan posao...

"Kako ne. Pročitao sam da je opet srušio neki rekord. Kako Dalić neće raditi sjajan posao... Pričat o tome da jedna mala država poput Hrvatske na dva uzastopna Mundijala bude druga i treća na svijetu, da u posljednjih 5 godina ima u vitrinama srebro i broncu sa SP-a i srebro u Ligi nacija, da je stalno na velikim natjecanjima... To je velika stvar. Hrvatska igra jako dobro. Zlatku Daliću se ništa ne može reći niti mu se može što prigovoriti, ne daj Bože... O Zlatku Daliću svi govorimo jedno - da radi odličan posao".

A je li Robi zadovoljan s odrađenim poslom u NK Rudeš ili je moglo bolje, da su kojim slučajem okolnosti bile drugačije?

"Mi smo se sporazumno dogovorili. Nemam nikakav problem, idem dalje. Ta trenerska epizoda možda i nije ispala najbolja jer su neke okolnosti bile kakve su bile, ali sve u svemu to je život. Naš posao je jednostavno takav. Trenerski posao nije lagan i takve su stvari svakodnevne", zaključio je Robert Prosinečki.

