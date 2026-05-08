HNL TRAVNJACI /

Rijeka uvjerljiva protiv Vukovara za skok na treće mjesto: Zabio i Toni Fruk

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dvoboj Rijeke i Vukovara 1991 očekivano je prošao u potpunoj nadmoći domaće momčadi

8.5.2026.
22:20
Hina
Goran Kovacic/PIXSELL
Nogometaši Rijeke pred svojim su navijačima na Rujevici pobijedili Vukovar 1991 sa 3-0 (1-0) u prvoj utakmici 34. kola HNL-a i privremeno zasjela na treće mjesto.

Riječani su poveli u 41. minuti golom engleskog napadača Daniela Adu-Adjeija, a za 2-0 je strijelac bio Stjepan Radeljić u 50. minuti. Konačnih 3-0 postavio je povratnik u momčad Toni Fruk u četvrtoj minuti dodatka. 

Rijeka je ostvarila 13. pobjedu u sezoni i s 49 bodova preskočila Varaždin te zasjela na treće mjesto ljestvice. Varaždin ima dva boda manje, ali i utakmicu manje koju će odigrati u subotu na svom stadionu (18.45 sati), gdje će ugostiti zagrebačku Lokomotivu.

U subotu je od 16 sati na Maksimiru najveći derbi hrvatskog nogometa, u kojem Dinamo može i matematički potvrditi osvajanje naslova, ako Hajduk ne osvoji tri boda u Zagrebu.

Dvoboj Rijeke i Vukovara 1991 očekivano je prošao u potpunoj nadmoći domaće momčadi koja je već u prvoj minuti mogla do vodstva, ali je udarac Adu-Adjeija s pet metara gostujući vratar Antonio Đaković uspio obraniti. Kasnije će se Đaković prometnuti u najboljeg igrača Vukovaraca, iako je primio tri gola, ali je još u mnogo navrata bio taj koji je spriječio da lopta ne završi u mreži.

No, u one tri situacije kad su Riječani pogađali mrežu, Đaković je doista bio nemoćan.

U 41. minuti je Devetak ubacio s lijeve strane u kazneni prostor, gdje je odlično reagirao Adu-Adjei i glavom s 11 metara neobranjivo pogodio u suprotni kut.

Manje od pet minuta igre u drugom poluvremenu bilo je dovoljno momčadi Victora Sancheza za udvostručenje prednosti. Po lijevom boku se u kazneni prostor probio Justas Lasickas poslao prizemnu loptu na desetak metara, gdje je Stjepan Radeljić bio sam i precizno, iz prve poslao loptu u daljnji kut.

U smiraj utakmice u strijelce se upisao i povratnik u momčad, hrvatski reprezentativac Toni Fruk. U 55. minuti je zamijenio Lasickasa, a u četvrtoj minuti dodatka se po lijevoj strani probio kroz kazneni prostor i našao se oči u oči s Đakovićem. Vukovarski čuvar mreže je čak i uspio odbiti loptu, ali je ona, na njegovu žalost, ipak završila u mreži za konačnih 3-0.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
