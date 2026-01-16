Rijeka predstavila pojačanje, on prepoznao igrača kojem se divi: 'Uh, sjajan je!'

Alfonso Barco, novi peruanski reprezentativac, stavio je potpis na ugovor s HNK Rijeka, postao prvi Peruanac u dresu kluba i podijelio svoje dojmove.

"Put je bio naporan, ali sretan sam što sam ovdje i što sam dio momčadi. Jako sam motiviran započeti ovu avanturu. Zašto Rijeka? Znam da je Rijeka prošle sezone osvojila naslov prvaka i da su očekivanja velika. Razgovarao sam s trenerom i u svemu tome vidio priliku za svoju karijeru", rekao je Barco.

Njegov otac Álvaro i stric José del Solar također su bili profesionalni nogometaši.

"Puno sam razgovarao s njima i tražio savjete kada god mi je to bilo potrebno, sve kako bih napredovao i bio bolji nogometaš. Upravo su mi oni sugerirali da se okušam u Europi."

Govoreći o svojim glavnim igračkim kvalitetama, Barco nije puno okolišao.

"Mislim da imam dobru dugu loptu, kao i izraženu fizičku komponentu."

Iako dosad nije igrao u Europi, zahvaljujući nastupima za reprezentaciju upoznat je s hrvatskim nogometom. Tako je, hodajući trening-kampom, na jednoj fotografiji prepoznao Andreja Kramarića.

"Još kao dječak pratio sam hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Puno je sjajnih igrača igralo i još uvijek igra za Hrvatsku. O Rijeci znam zbog naslova prvaka prošle sezone i motiviran sam što ću biti dio te momčadi. Kramarić? Prepoznao sam ga. Znam da su sjajni igrači poput njega igrali ovdje, da su očekivanja velika i naporno ću raditi kako bih ih ispunio."

Na kraju je poslao poruku i navijačima.

"Jako sam sretan što sam ovdje i dat ću sve od sebe da se dokažem", zaključio je Alfonso Barco.

