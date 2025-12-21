Rijeka ne staje: Nova pobjeda za kraj godine, Gorica pala na Rujevici

U posljednjem susretu ove hrvatske nogometne polusezone Rijeka je na Rujevici pobijedila Goricu sa 1-0 produživši niz bez poraza na osam susreta u svim natjecanjima.

Gol odluke zabio je Ante Matej Jurić u 53. minuti na asistenciju Tiaga Dantasa.

Nakon ne pretjerano zanimljivog prvog poluvremena u kojem su u prvom planu bile obrane, nastavak je ponudio zanimljiviju igru.

Hrvatski prvak je poveo u 53. minuti. Nakon ubačaja iz kornera, Dantas je glavom vratio loptu u šesnaesterac iza leđa obrane Gorice gdje je Jurić primio loptu i lijepo pogodio za 1-0.

Prvu pravu priliku Gorica je imala u 64. minuti. Čabraja je ubacio u sredinu, Čuić pucao glavom, no Zlomislić je obranio. U 70. minuti ponovo je zaprijetila Rijeka. Fruk je sjajno gađao suprotni kut odmjerenim udarcem iskosa s lijeve strane, no Matijaš je paradom odbio u korner.

Tri minute kasnije Vignato je imao dobru situaciju, pucao je sa 15 metara, ali je gostujuća obrana blokirala njegov udarac.

Triler na Poljudu

U ranije odigranom susretu Hajduk je na Poljudu pobijedio Vukovar 1991 sa 2-1 približivši se vodećem Dinamu na bod zaostatka.

Nevjerojatnu utakmicu odigrali su Hajduk i Vukovar 1961. Gledatelji su mogli vidjeti tri gola, još tri poništena gola, te čak tri crvena kartona pri čemu su na "hlađenju" završile dvije najveće Hajdukov zvijezde Marko Livaja i Ante Rebić. Kod gostiju u 30. minuti je "pocrvenio" Mario Tadić.

Golove za splitski sastav zabili su Michele Šego (7) i Marko Livaja (69). Šego je još tri puta tresao suparničku mrežu, ali je svaki put bio u zaleđu. Za goste je strijelac bio Jakov Puljić (61).

Jedan od ključnih trenutaka susreta dogodio se u 30. minuti kada su gosti ostali s igračem manje. Tadić je kao zadnji igrač obrane oborio Šegu, a sudac Lovrić je nakon pregled VAR snimke isključio gostujućeg braniča kojem je to već treće isključenje ove sezone.

Od 74. minute i Hajduk je igrao s igračem manje. Rebić je u trku laktom u glavu udario protivničkog igrača, a Lovrić je nakon provjere VAR-a napadaču Hajduka pokazao drugi žuti. Gotovo nevjerojatno, samo dvije minute kasnije i Livaja je pocrvenio. Zbog napucavanja lopte je dobio drugi žuti i to sedam minuta nakon što je prvi žuti dobio zbog skidanja dresa prlikom proslave gola. Livaja je tako u 11 minuta provedenih na terenu zabio gol i sakupio dva žuta kartona.

Dinamo će nastavak prvenstva čekati na vrhu ljestvice sa 38 bodova, dok je Hajduk drugi sa 37 bodova. Istra 1961 na trećem mjestu ima 26 bodova, kao i Slaven Belupo stepenicu niže. Rijeka je peta sa 24 boda. Posljednji je Osijek sa 14 boda.

Prvenstvo se nastavlja 20. siječnja kada je na rasporedu nastavak prekinutog susreta Istra 1961 - Rijeka, a četiri dana kasnije je na rasporedu 19. kolo.

