Rijeka danas doznaje suparnika u Konferencijskoj ligi: Evo tko im prijeti

HNK Rijeka krajem prošle godine ostvarila je povijesni uspjeh u Konferencijskoj ligi i nakon 46 godina izborila takozvano Proljeće u Europi. Već u petak u 13 sati Rijeka će doznati svog protivnika u playoff fazi, odnosno šesnaestini finala.

Rijeka je završila na 16. mjestu jedinstvene ljestvice ligaške faze s devet bodova iz šest utakmica i gol-razlikom +3. Rijeka je tako izborila status nositelja, a mogući protivnici dolazi sa 17. i 18. mjesta, a to su ciparska Omonia ili poljska Jagiellonia. Riječani će danas doznati koji od ta dva kluba ih čeka u borbi za osminu finala.

Prvu utakmicu Riječani će igrati u gostima, u Poljskoj ili na Cipru 19. veljače, a uzvrat je natjedan dana kasnije. Ždrijeb će se održati u švicarskom, a prijenos je na UEFA.com

