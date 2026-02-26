Ovih sedam znakova pokazuju da vas je pogodio kaos retrogradnog Merkura: Prepoznajte ih!

Mobitel vam se ugasio usred važnog poziva. E-mail koji ste čekali danima netragom je nestao, a svađa s partnerom izbila je zbog potpuno krive interpretacije poruke.

Ako vam se čini da se u posljednje vrijeme sve urotilo protiv vas, vjerojatno nije riječ o lošoj sreći, već o astrološkom fenomenu za koji su svi čuli: retrogradnom Merkuru.

Iako zvuči zlokobno, retrogradni Merkur zapravo je optička iluzija. Tri do četiri puta godišnje, planet Merkur, koji vlada komunikacijom, tehnologijom i putovanjima, prividno se počinje kretati unatrag gledano s našeg položaja na Zemlji.

Iako je riječ o iluziji, astrolozi vjeruju da ovo "usporavanje" unosi kaos u područja kojima Merkur upravlja. Umjesto panike, ovo razdoblje možemo shvatiti kao kozmičku pozivnicu da zastanemo, preispitamo stvari i ispravimo ono što smo u žurbi propustili. No, kako znati da su za vaše nevolje doista krivi planeti? Ovo su najočitiji znakovi.

Tehnologija otkazuje poslušnost

Jedan od najčešćih i najfrustrirajućih znakova retrogradnog Merkura su iznenadni tehnološki kvarovi. Računalo se "smrzava" baš kad niste spremili važan dokument, Wi-Fi veza puca bez očitog razloga, a mobitel odbija suradnju.

Poruke se ne isporučuju, podaci misteriozno nestaju, a kućanski aparati počinju ispuštati čudne zvukove. Budući da Merkur vlada tehnologijom, njegova retrogradna faza idealno je vrijeme za stvaranje sigurnosnih kopija svih važnih datoteka.

Komunikacija se pretvara u šum

Planet Merkur je glasnik bogova, zadužen za protok informacija. Kad krene unatrag, komunikacija postaje puna šumova. Možda osjećate takozvanu "moždanu maglu", teško vam je jasno artikulirati misli ili pronalazite prave riječi.

E-mailovi završavaju u neželjenoj pošti, poruke se pogrešno tumače, a bezazleni komentari dovode do svađa s najbližima. Ovo je razdoblje u kojem se šire tračevi i dezinformacije, stoga je ključno birati riječi, slušati pažljivo i sve važne dogovore potvrditi napismeno.

Putovanja i planovi postaju noćna mora

Kako Merkur upravlja i prometom, njegova retrogradna faza često donosi kaos na putovanjima. Očekujte kašnjenja letova, vlakova i autobusa, neobjašnjive prometne gužve na inače prohodnim rutama i probleme s navigacijom.

Ovo je period kad ćete vjerojatno izgubiti ključeve, dokumente ili prtljagu. Planovi se odgađaju ili potpuno otkazuju u zadnji tren. Savjet je jednostavan: provjerite sve rezervacije dvaput, krenite ranije nego inače i naoružajte se strpljenjem.

Foto: Shutterstock

Duhovi prošlosti kucaju na vrata

Retrogradni Merkur djeluje kao kozmički gumb za "replay", vraćajući u naš život ljude i situacije iz prošlosti. Ne čudi stoga ako vam se iznenada javi bivši partner, sretnete starog prijatelja s kojim ste davno izgubili kontakt ili počnete intenzivno sanjati o nekome iz prošlosti.

Ovo razdoblje potiče refleksiju i nudi priliku da se dovrše nedovršeni razgovori i razriješe stari odnosi. Pitanje je samo želite li te duhove zadržati ili ih konačno pustiti.

Poslovni dogovori i ugovori zapinju

Ovo nije idealno vrijeme za pokretanje novih projekata ili potpisivanje važnih ugovora. Informacije su često nepotpune ili pogrešno protumačene, što može dovesti do ozbiljnih propusta.

Očekujte probleme s birokracijom, papirologijom i financijama. Projekti koji su bili pred završetkom sada odjednom zahtijevaju potpunu reviziju, a dogovori se stalno mijenjaju.

Najbolje je iskoristiti ovo vrijeme za analizu i planiranje, a potpisivanje odgoditi dok Merkur ne krene direktnim hodom.

Osjećate se izgubljeno i neodlučno

Vanjski kaos često se preslikava na naš unutarnji svijet. Tijekom retrogradnog Merkura mnogi osjećaju pojačanu anksioznost, nesigurnost i manjak koncentracije.

Donošenje odluka postaje iznimno teško, a planovi koji su se do jučer činili sjajnima sada izgledaju upitno. Ova unutarnja zbunjenost zapravo je poziv na introspekciju. Umjesto forsiranja velikih koraka, iskoristite ovo vrijeme za povlačenje u sebe i preispitivanje vlastitih ciljeva.

Foto: Shutterstock

Gubite stvari i zaboravljate na obveze

Zbog pada koncentracije, tijekom ovog razdoblja događaju se sitne, ali iritantne nezgode. Ključevi, novčanik, naočale i telefon nestaju kao da su u zemlju propali. Zaboravljate na dogovorene sastanke, važne datume i rođendane.

No, postoji i pozitivna strana: retrogradna energija ponekad na površinu izbaci predmete koje ste davno izgubili, pružajući neočekivano veselje usred kaosa.