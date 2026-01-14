Rijeka pojačala obranu mladim Hrvatom iz Francuske

Rijeka je započela zimski prijelazni rok potezom koji jasno pokazuje smjer kluba, ulaganje u mlade, razvojno potentne igrače s međunarodnim iskustvom. Prvo pojačanje na Rujevici je Teo Barišić, 22-godišnji mladi hrvatski reprezentativac koji dolazi iz redova francuskog velikana Lyona.

Barišić, primarno desni branič, ali i igrač sposoban pokriti poziciju stopera, u Lyonu nije uspio doći do željenog kontinuiteta. Ove je sezone upisao tek jedan nastup u Europskoj ligi, što je bilo jasno upozorenje da mu je za daljnji razvoj potrebna nova sredina i veća minutaža. Rijeka mu je, čini se, ponudila upravo to.

Rijeka će Lyonu za ovaj transfer isplatiti nešto manje od 500 tisuća eura, uz klauzulu o postotku od buduće prodaje. Iako je Barišić s francuskim klubom imao ugovor do ljeta 2028. godine, obje strane su procijenile da je razlaz u ovom trenutku najbolja opcija.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U Lyonu je Barišić ostavio ozbiljan trag u B momčadi, za koju je odigrao 67 utakmica i nosio kapetansku traku, dok je za prvu momčad upisao dva službena nastupa. Iskustvo rada u jednom od najpoznatijih europskih razvojnih sustava sada donosi u SuperSport HNL.

Nakon potpisa višegodišnjeg ugovora s Rijekom, Barišić nije skrivao zadovoljstvo:

'Ponosan sam i sretan što sam ovdje. Rijeka mi je predstavila projekt koji sam odmah prepoznao kao pravi korak za moju karijeru. Grad, klub i ambicije, sve mi se svidjelo.'

Opisao se kao modernog i borbenog braniča:

'Polivalentan sam igrač, mogu igrati i stopera i desnog beka. Brz sam, agresivan i nikad ne odustajem. Na terenu uvijek dajem maksimum.'

Barišić je i standardni član mlade hrvatske reprezentacije, za koju je pod vodstvom Ivice Olića upisao sedam nastupa. Upravo kroz te reprezentativne obaveze već je upoznao dio igrača i protivnika koji ga čekaju u domaćem prvenstvu, što bi mu moglo olakšati prilagodbu.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljen novi trener Real Madrida