SVE SE SKUPILO /

Brazilska zvijezda otkrila probleme nakon ispadanja od Hrvatske: 'Razmišljao sam zabiti se u zid'

Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press/Alamy/Profimedia

'Na Svjetsko prvenstvo idem bez mobitela'

13.4.2026.
16:28
Sportski.net
Brazilski nogometaš Richarlison otkrio je za francuski France Football kako je nakon ispadanja od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2022. bio u depresiji i razmišljao o groznim stvarima. 

"Nakon Svjetskog prvenstva 2022. pao sam u duboku depresiju. Vozio sam auto i razmišljao o tome kako ću se zabiti u zid. Sve je krenulo po zlu: eliminacija, izdaja mog agenta, obiteljski problemi, ponavljajuće ozljede. Primao sam udarce svaki dan godinu i pol", otkrio je napadač Tottenhama.

Zbog toga je dao samome sebi obećanje pred Svjetsko prvenstvo 2026. "Na Svjetsko prvenstvo idem bez mobitela. 2022. godine sam se našao u osobnim i obiteljskim problemima i zato nisam dobro nastupio protiv Hrvatske, gdje sam se i ozlijedio". Naravno, Richarlison prvo treba dobiti poziv izbornika Ancelottija jer to još nije sigurno.

Richarlison je u problemima i s Tottenhamom jer se londonski klub nalazi na 18. mjestu i u zoni je ispadanja. Brazil će u skupini igrati s Marokom, Škotskom i Haitijem

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
