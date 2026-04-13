Brazilska zvijezda otkrila probleme nakon ispadanja od Hrvatske: 'Razmišljao sam zabiti se u zid'

Brazilski nogometaš Richarlison otkrio je za francuski France Football kako je nakon ispadanja od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2022. bio u depresiji i razmišljao o groznim stvarima.

"Nakon Svjetskog prvenstva 2022. pao sam u duboku depresiju. Vozio sam auto i razmišljao o tome kako ću se zabiti u zid. Sve je krenulo po zlu: eliminacija, izdaja mog agenta, obiteljski problemi, ponavljajuće ozljede. Primao sam udarce svaki dan godinu i pol", otkrio je napadač Tottenhama.

Zbog toga je dao samome sebi obećanje pred Svjetsko prvenstvo 2026. "Na Svjetsko prvenstvo idem bez mobitela. 2022. godine sam se našao u osobnim i obiteljskim problemima i zato nisam dobro nastupio protiv Hrvatske, gdje sam se i ozlijedio". Naravno, Richarlison prvo treba dobiti poziv izbornika Ancelottija jer to još nije sigurno.

Richarlison je u problemima i s Tottenhamom jer se londonski klub nalazi na 18. mjestu i u zoni je ispadanja. Brazil će u skupini igrati s Marokom, Škotskom i Haitijem.

