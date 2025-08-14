Kakva priča mladog napadača: Prije šest godina bio je beskućnik, sad je ostvario transfer iz snova

Lijepa priča dolazi iz Engleske. QPR je za 3 milijuna funti iz Wycombea doveo Richarda Konea, napadača koji je prije samo šest godina igrao na Svjetskom prvenstvu za beskućnike.

Kone je rođen u Abidjanu, glavnom gradu Obale Bjelokosti 2003. godine. Izbačen je iz obiteljskog doma i morao se snalaziti na ulicama Abidjana. Sa 17 godina život mu se promijenio kada mu je priliku pružila organizacija Don't Forget Them koja sportom pomaže ljudima u teškim situacijama. Kone je tako svojim nogometnim talentom i prilikom za treniranje koju mu je pružila organizacija došao do Svjetskog prvenstva za beskućnika 2019.

From homeless in Abidjan, Ivory Coast just 5 years ago to becoming a Championship striker👏



Welcome to QPR, Richard Kone🔵⚪️ pic.twitter.com/hArplBnsjI — UpTheRs (@UpTheRs) August 13, 2025

Tamo je briljirao i tako završio u Engleskoj, priliku mu je dao klub iz devetog ranga natjecanja Athletic Newman gdje je u samo tri sezone zabio preko 100 golova što mu je donijelo potpis za Wycombe u engleskoj trećoj ligi. Tamo je u dvije sezone odigrao 74 utakmice i zabio 25 golove te još za devet asistirao.

Bio je jedan od najboljih napadača u League One (treća liga Engleske) što mu je ovoga ljeto donijelo transfer u QPR u Championship vrijedan tri milijuna funti. Prekrasna priča mladog napadača za koju se nadamo da će se nastaviti.

