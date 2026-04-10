GOLMANE, GDJE SI? /

Remi nakon velike bitke Kramarića i Jakića: Pogledajte gol o kojem bruji Njemačka

Remi nakon velike bitke Kramarića i Jakića: Pogledajte gol o kojem bruji Njemačka
Foto: nordphoto GmbH/Bratic/imago sportfotodienst/Profimedia

Nakon sjajne asistencije petom, zabio je gol iz teške pozicije u bliži kut

10.4.2026.
22:35
Sportski.net
Nogometaši Augsburga su pred svojim navijačima propustili ranu prednost od dva pogotka protiv Hoffenheima, a imali su i promašen kazneni udarac u završnici dvoboja, pa su obje momčadi osvojile po bod, jer prva utakmica 29. kola njemačke Bundeslige završila rezultatom 2-2.

Alexis Claude-Maurice je u 11. minuti postigao prvi pogodak za Augsburg, a samo tri minute poslije je Michael Gregoritsch udvostručio prednost domaćih. Hoffenheim je smanjio u 35. minuti golom Robina Hranača, a u 42. minuti je izjednačio Bazoumana Toure.

Nakon sjajne asistencije petom, zabio je gol iz teške pozicije u bliži kut. Gol pogledajte OVDJE

U 85. minuti je Claude-Maurice iz kaznenog udarca prebacio vrata.

Andrej Kramarić je bio u početnoj postavi Hoffenheima i igrao je do 73. minute, dok je Kristijan Jakić za Augsburg zaigrao od 64. minute na poziciji središnjeg braniča.

Hoffenheim je s 51 bodom ostao na petom mjestu, dva boda iza Stuttgarta i RB Leipziga koji drže pozcije koje donose plasman u Ligu prvaka, a imaju i utakmicu manje. Augsburg je s 33 boda na desetom mjestu.

Vodeći Bayern ima 73 boda, devet više od drugoplasirane Borussije Dortmund.

Standings provided by Sofascore

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
