VELIKI PREOKRET /

Perez odustao od Rodrija: Real Madrid ide po drugu megazvijezdu Premier lige

Foto: Mark Cosgrove/Zuma Press/Profimedia

'Predsjednik Real Madrida ga ne želi potpisati'

30.3.2026.
18:54
Sportski.net
Radio Marca otkrila je velike vijesti što se tiče transfera Real Madrida. U emisiji La Tribu, insajder Raul Varela otkrio je kako je Florentino Perez odustao od Rodrija iz Manchester Cityja te mu je prva želja Chelseajev Enzo Fernandez

"Enzo je puno bliži Real Madridu, Rodri nema šanse da ode u Real Madrid. Predsjednik Real Madrida ga ne želi potpisati. Mrzim vijesti o transferima jer se sve mijenja svakih petnaest minuta, ali u ovom trenutku predsjednik Real Madrida neće potpisati Rodrija Hernándeza", kazao je Varela. 

Enzo je već javno govorio o tome da želi živjeti u Madridu radije nego u Londonu. "Jasno je da Enzo daje te izjave jer se ne osjeća ugodno u Londonu i želi da se stvari dogode s Real Madridom. Vjerojatno su njegovi komentari naljutili Chelsea", kazao je Irene Junquera. 

Što će od svega biti vidjet ćemo jer Enzo ima dugogodišnji ugovor s Chelseajem i Real bi morao engleski klub izuti iz cipela kako bi ga doveli u svoje redove. Podsjetimo, Chelsea je Benfici platio 120 milijuna eura prije tri godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikola Jurčević ponudio recept za Brazil, ali istaknuo i problem

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
