Ancelotti u problemima: Evo što mu zadaje glavoboje uoči okršaja s Hrvatskom

Uoči prijateljskog ogleda s Hrvatskom u Orlandu, koji se igra u utorak, brazilski izbornik Carlo Ancelotti nalazi se u nezavidnoj poziciji. Nakon poraza od Francuske (1:2), talijanski strateg mora sastaviti momčad bez nekoliko ključnih igrača, a utakmica je posljednji pravi test prije objave konačnog popisa za Svjetsko prvenstvo. Ugledni brazilski medij Globo Esporte donosi detalje o problemima i taktičkim eksperimentima koji obilježavaju pripreme za "reprizu" četvrtfinala iz Katara.

Seleção u problemima

Najveći udarac za Brazil je potvrđena ozljeda Raphinhe. Krilni igrač Barcelone, jedan od ključnih kotačića u napadu, zadobio je ozljedu zadnje lože protiv Francuske i prema prvim procjenama izbivat će s terena oko pet tjedana, što je velik problem i za njegov klub. Kao da to nije dovoljno, pod velikim je upitnikom i nastup prve zvijezde, Viníciusa Júniora. Napadač Real Madrida propustio je trening u subotu zbog mišićnog umora u bedru, no već u nedjelju se vratio treninzima. Iako pregledi nisu pokazali ozbiljniju ozljedu, Ancelotti ga gotovo sigurno neće riskirati kako bi izbjegao dugoročnije posljedice. Popis nedostupnih igrača tu ne staje - zbog ozljeda su već ranije otpali Rodrygo, Bruno Guimarães, Éder Militão i desni bek Rome Wesley. Jedina dobra vijest je povratak kapetana Marquinhosa, koji je spreman zauzeti svoje mjesto u obrani. S druge strane, Zlatko Dalić ima znatno mirniju situaciju. Osim ranijeg izostanka Dominika Kotarskog, svi su igrači zdravi, a očekuje se da će kapetan Luka Modrić od prve minute povesti Vatrene protiv svog bivšeg trenera.

Nove opcije

Zbog brojnih izostanaka, Ancelotti je primoran na eksperimentiranje. Prema izvještajima s treninga, isprobavao je promjene u svim linijama momčadi. Najveća je nepoznanica tko će zamijeniti Raphinhu i Viníciusa na krilnim pozicijama. Globo piše kako su priliku dobili Luiz Henrique iz Zenita i João Pedro iz Premier lige, koji bi trebali uskočiti u napadački dio momčadi uz Matheusa Cunhu. U konkurenciji je i napadač Brentforda Igor Thiago, koji je nagrađen pozivom za svoje sjajne nastupe u Engleskoj. Ancelotti, međutim, ima dvojbe i na drugim pozicijama. Na desnom boku još uvijek nije odlučio hoće li priliku dati Ibañezu ili Danilu, dok se u veznom redu za mjesto uz standardnog Casemira bore Andrey Santos i Danilo iz Botafoga.

Mogući sastavi

S obzirom na testiranja i zdravstveno stanje, očekuje se da će Brazil istrčati u formaciji 4-3-3 ili 4-4-2.

Vjerojatni sastav Brazila tako bi činili:

Ederson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos, Luiz Henrique; Matheus Cunha, João Pedro i Gabriel Martinelli.

Hrvatska bi, s druge strane, trebala zaigrati u svojoj prepoznatljivoj formaciji 4-3-3, ohrabrena pobjedom protiv Kolumbije. Očekivana postava Vatrenih je:

Livaković; Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol; Modrić, Kovačić, Pašalić; Kramarić, Matanović i Perišić.

