The Never Ending Story stigla do svoje posljednje stranice: 'Ovaj Real nije sposoban za čuda'

Aktualni osvajač Lige prvaka Real Madrid završio je u srijedu navečer svoj put u Europi. U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka Madriđani su poraženi s 2-1 od Arsenala čime je ukupan rezultat bio 5-1 u korist londonske momčadi. Prva utakmica na Emiratesu završila je 3-0 za Topnike.

Saka promašio penal u prvom, pa zabio gol u drugom dijelu

Bukayo Saka promašio je kazneni udarac u prvome dijelu, ali se zato iskupio u drugom. Rezultat je na kratko poravnao Vinicius prije negoli je Gabriel Martinelli u samoj završnici postavio konačan rezultat. Luka Modrić, kapetan Reala, zaigrao je u 73. minuti. Carlo Ancelotti uveo ga je umjesto braniča Asencia.

Foto: Profimedia

Real je uvelike podbacio u ovom dvomeču pa to nije ostao pošteđen ni od strane medija. Španjolski list Marca opisao je susret naslovom "Madrid nije spreman na čuda" i napisao:

"Real Madrid je pao u Ligi prvaka zbog nedostatka nogometa, kako su predviđali cijelu sezonu. Kraj ciklusa je evidentan."

Marca je navela kako ova momčad Reala jednostavno nije sposobna kreirati čuda:

"Kraljevi Europe pravedno su pali od superiornog Arsenala, predavši svoju krunu bez da su bili blizu come backu".

'Nogomet je odlučio'

Carlo Ancelotti je sugerirao da bi ovo mogla biti njegova posljednja utakmica Lige prvaka, natjecanja koje je osvojio toliko puta, više nego itko drugi trener.

Također je moguće da sad, nakon ovog, vodi posljednje utakmice kao trener Real Madrida, iako još uvijek ima šansu uzeti dva naslova - u Primeri i Kupu.

"Istrošenost sezone koja je počela loše, otkako je kritizirao nedostatak stava igrača u Mallorci na otvaranju lige, neosporna je. Logika je pokopala porazni povratak. Bernabéu je napravio impozantnu atmosferu, navijao je kao u osamdesetima, ali na kraju je odlučila lopta, a Madridu nije bilo dovoljno, pogotovo zbog kiksa u prvoj utakmici. Ostavlja ovo i ožiljke na nekim igračima od kojih se očekivalo mnogo više od onoga što su dali. Vinicius, Rüdiger i Rodrygo znaju da Liga prvaka zahtijeva najbolje od momčadi i, s izuzetkom Cityja, nikada nisu odisali aurom prvaka. Mbappé, koji se činio kao šlag na torti za strašnu momčad, nije bio dovoljan da nadoknadi nedostatke u Europi. Carvajalova ozljeda na kraju je bila jednako značajna kao i Kroosovo umirovljenje. U svakom slučaju, Real je zadnjih nezaboravnih godina postavio ljestvicu vrlo visoko, skroz do neba, a ova momčad ne može izdržati usporedbu. Nije sposobna za čuda. Zapravo, naglo je pao", navodi autor Marce.

'Real Madrid nije zaradio oprost za svoj grijeh pred publikom koja je odradila svoje'

Diario AS je svoj tekst objavio uz naslov "I Arsenal se nije bojao" pa napisao:

"Ovaj put Real Madrid nije zaradio oprost za svoj grijeh pred publikom koja je odradila svoje, koja se jako potrudila u koreografiji, ali momčad nije imala snage oporaviti se od poraza u Londonu. Sada počinje vrijeme razmišljanja, ovo će imati posljedice, jer nema tužnijeg dana u sezoni za navijače Real Madrida od njihove eliminacije iz Lige prvaka. Na kraju, povratak nije ništa drugo nego slavna isprika za kolosalnu katastrofu u Londonu".

Guardian piše:

'The Never Ending Story stigla do svoje posljednje stranice'

"Kad je napokon The Never Ending Story stigla do svoje posljednje stranice, Bukayo Saka je stajao na sjevernom kraju Santiago Bernabéua i slijegao ramenima koji su govorili: što kažete na to, onda? I to je bilo prilično posebno, Arsenalova vlastita priča napisana kako je Mikel Arteta tražio i dala scenu koju će dugo pamtiti, odrastanje jedne generacije Arsenala. Gol koji je konačno potvrdio da idu u svoje treće polufinale Lige prvaka bio je portret načina na koji je Arsenal ovdje igrao: vježba strpljenja, kontrole i zrelosti. Arsenal slavi nakon pobjede nad Real Madridom u četvrtfinalu Lige prvaka. Saka je promašio jedanaesterac u prvom poluvremenu koji bi im možda prije osigurao prolaz, to se tada moglo osjećati kao katastrofa usred atmosfere u koju su zakoračili, ali nijeArsenal bio potonuo, niti je bio uplašen. Nitko od njih nije bio: ni po legendi, atmosferi, povijesti, ni po igračima prije njih. Nije bilo fatalizma ili straha zbog kojih su se mnogi drugi ovdje raspali i pali, ništa od mističnosti Madrida. Umjesto toga, čarolija Bernabéua je prekinuta, Real Madrid je eliminiran i to zasluženo".

Foto: Profimedia JE LI TO MOGUĆE? Luka Modrić odigrao je možda i svoju posljednju utakmicu za Real u Ligi prvaka. Ovaj prizor će možda otići u vječnost.

Britanski Daily Mail je ‘Los Blancose‘ opisao riječima:

"Real Madrid izgledao je upucano. Bili su sjena ekipe koja je uvijek pronalazila put u prošlim godinama.

The Sunje bio još oštriji:

"Unatoč holivudskoj napadačkoj ekipi, ovo nije stari Real. Previše je neuravnotežen, nedostaje mu kontrola u veznom redu, kao i prava čvrstina u zadnjoj liniji".

