Inter i Arsenal su u polufinalu! Topnici deklasirali Real, Hrvatska bez predstavnika u Ligi prvaka

Inter Milan i Arsenal posljednji su polufinalisti Lige prvaka. Arsenal je u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka svladao Real Madrid u gostima 2-1. Gosti su poveli u 65. minuti pogotkom Sake, no Kraljevi su odmah odgovorili golom Viniciusa u 67. minuti nakon katastrofalne pogreške Salibe. Realu je do kraja susreta trebalo još tri pogotka zbog prvog susreta, a konačnu točku na i stavio je Martinelli koji zabija u 93. minuti za konačnih 2-1 i zasluženi prolazak Arsenala.

Prvo poluvrijeme na Bernabeu prošlo je bez pogodaka,a li se odvijala prava drama. Najprije je u 2. minuti poništen pogodak Mbappéa, a Arsenal je mogao šokirati domaćine u 13. minuti nakon dodijeljenog jedanaesterca. Courtois je spasio Madriđane obranom penala Saki, a Madriđani su bili blizu izvođenju jedanaesterca nakon što je sudac pokazao na bijelu točku u 23. minuti. Ipak nakon provjere VAR-a koja je trajala pet minuta penal je poništen zbog zaleđa.

U drugome susretu Inter Milan odigrao je 2-2 s Bayernom München. Nakon nule u prvome poluvremenu Bavarci su poveli golom Kanea u 52. minuti, no onda je uslijedio potpuni preokret Talijana u dvije minute. Najprije je poravnao Martinez u 58. minuti, a za vodstvo Intera zabio je Pavard u 61. minuti. Bayern se vratio u igru golom Diera u 76. minuti, no do kraja nisu uspjeli zabiti i Inter je osigurao polufinale s ukupnih 4-3.

Luka Modrić ušao je s klupe u 74. minuti za Real Madrid, dok je Josip Stanišić za Bayern odigrao cijeli susret. Ispadanjem Bayerna i Reala Hrvatska je ostala bez predstavnika u ligi prvaka prvi put nakon 2012. godine.

90+3' - GOOOOOOOL! Arsenal vodi 2-1 i sada možemo reći da zasigurno odlazi u polufinale. Za Topnike je zabio Martinelli koji se našao sam pred Courtoisom nakon proigravanja Merina. Brazilac je hladno zabio za ukupnih 5-1 i veliko slavlje gostiju

90+7' -Kraj utakmice u Milanu! Susret je završio 2-2. Inter je izdržao sve nalete i ponovno je u polufinalu Lige prvaka nakon dvije godine.

90' - Zapucao je Diaz s desne strane. Bila je to opasna sitaucija, ali Raya lako brani. DOmah nakon toga uslijedila je nova velika šansa za Real. Vinicus je ubačajem pronašao Endricka u pesnaesetrcu, no Brazilac se nije snašao i uputio udarac daleko od gola.

90+1' - Zakomplicirao je sad Inter u obrani i to ga je moglo skupo stajati. Pogrešku Intera nije iskoristio Kane koji puca previsoko.

83' - Nova prilika za Real, ali u stpostotonoj šansi Viniciusa spašava Saliba svojom intervencijom i iskupljuje se za poklonjen gol.

84' - Goretzka i Laimer napustili su igru kod Bayerna, ušli su Coman i Pavlović.

76' - Saka napušta igru, ulazi Trossard.

76' - GOOOOL! Padaju golovi kao ludi. Bayern je izjednačio i polako se vraća u igru. Zabio je Dier sjajnim pogotkom glavom iz teškoga kuta. Bavarcima sad još treba jedan pogodak da izjednače ukupni rezultat

Gol Diera pogledajte OVDJE

74' - Modrić je ušao u igru umjesto Asencia, a Brahim Diaz umjesto Mbappea.

67' - GOOOOL! Vraća se Real i izjednačuje preko Viniciusa za 1-1. Brazilac je iskoristio veliku grešku Salibe i brzo zabija gol koji vraća Real u susret.

Foto: profimedia

65' - GOOOOOL! Zabija Arsenal, strijelac je Saka. Iskupio se Englez za promašeni penal nakon sjajnog dodavanja Merina. Saka se našao sam pred Courtoisa, ali ga je ovoga puta sjajno matirao.

65' - Dvije promjene za Bayern. Iz igre izlaze Sane i Kim, a ulaze Gnabry i Guerreiro.

61' - Trostruka promjena za Real. Izlaze Vasquez, Alaba i Rodrygo, a u igru ulaze Ceballos, Garcia i Endrick

61' - GOOOOOOOL! Inter je preokrenuo rezultat u dvije minute. Sada je ukupno 4-2 za Talijane. Opet je bio koban korner za Bavarce, a zabio je Pavard za 2-1.

Vodeći gol Intera pogledajte OVDJE

59' -GOOOL! Inter se odmah vraća i pogotkom Martineza koji se najbolje snašao u konfuznoj situaciji nakon kornera

Pogodak Martineza pogledajte OVDJE

52' - GOOOOOOL! Harry Kane zabija za 1-0. Englez je sjajno zabio nakon što je dobio loptu u šesnaesetrcu. Kane je majstorski kroz noge Dimarcu provukao loptu i pogodio samu malu mrežicu u suprotnu lijevu stranu.

Kaneov gol pogledajte OVDJE

46' - Počelo je drugo poluvrijeme u Milanu. Rezultat je 0-0 koji za sad vodi Inter u polufinale. Počelo je u MAdridu, ali puno kasije zbog nadoknade od sedam minuta.

Foto: profimedia

45+5' - Opasno je zaprijetio Arsenal. Ovoga puta po lijevoj starni se sjurio Martinelli i zapucao iz 'mrtvog kuta', no opet je na mjestu Courtois

45+2' - Kraj poluvremena u Milanu, i dalje je 0-0 između Intera i Bayerna. Utakmica u Madridu zbog dva penaal i intervencija VAR-a ima nadoknadu od čak sedam minuta

42' - Nova prilika za Real! Opasan je bio ubačaj Vasqueza koji se odbio na lijevu stativu, ali centrimetri su dijelili Rudigera da zahvati loptu.

36' - Poljuljao je Sane cijelu obranu Intera u šesnaestercu, ali brani njegov udarac Sommer. U Madridu je požutio Raya zbog odugovlačenja.

33' - Dalekometni top Calhanoglua prošao je pored vratiju

29' - Slobodan udarac za Inter. Bio je u opasnoj poziciji Thuram ali daleko od gola!

28' - Trajala je i trajala provjera, ali na kraju ništa od penala zbog zaleđa Reala

23' - Potencijalni penal za Real! Srušio je Rice Mbappea u šesnaesetercu prilikom ubačaja iz slobodnog udaraca, ali sudac još uvijek čeka provjeru VAR-u

19' - Opasno je bilo za gol Arsenala, ali Rodrygo je nije uspio stići loptu koju je dobio na drugu stativu.

13' - COURTOIS BRANI PENAL!!! Saka je bio izvođač, ali pročitao ga je Belgijac. Englez je uputio udarac po sredini gola, u stilu polu-panenke, ali kažnjava ga vratar Reala.

Foto: profimedia

12' - Olise se našao praktički sam ispred Sommera, ali Bastoni oporavak uspijeva izbiti loptu i spriječiti čisti pogodak!

10' - Letexie je zaustavio utakmicu i otišao do VAR-a te na kraju dosudio penal Arsenalu! Naime Asencio je prilikom Arsenalova izvođenja kornera povukao Merina, i time napravio prekršaj za najstrožu kaznu

8' - Ne prestaje Saka mučiti Kraljeve. Krilo Topnika sjajno je zapucao u donji lijevi kut, ali Courtois spašava Madriđane.

6' - Uzvratio je i Arsenal. Zapucao je opasno Saka s desne strane. Bilo je to van okvira gola, ali dobro je rastegnuo Courtoisa.

3' - Prva prilika na utakmici u Milanu. Olise je mogao brzo dovesti Bayern u vodstvo, ali njegov udarac iz opasne pozicije blokira Pavard.

2' - Real Madridu poništen je pogodak! Sjurio se po lijevoj strani Vinicius i pronašao Mbappea, ali Francuz je bio u nedozvoljenoj poziciji.

1' - Počinju uzvratne utakmice četvrtfinala u Madridu i Milanu. Prvi loptu imaju domaćini Real odnosno gosti Bayern. Utakmica u Madridu nešto je kasnije krenula zbog minute šutnje za bivšeg trenera Lea Beenhakkera

20.35 - Internetom kruži slika iznenađenja kojega su pripremili navijači Bayerna svojim igračima. Navijači su u korteu stigli pred hotel u kojem su odsjeli Bayernovi igrači te ih ispratili glasnom pjesmom pred odlazak na San Siro.

Sjajno navijanje Bavaraca pogledajte OVDJE

20.05 - Ludilo vlada na ulicama Madrida. Kao što je već običaj navijači Reala ispratili su igrače u busu spektakularnom bakljadom. Čeka nas ludnica na Bernabeu!

Lude scene iz Madrida uoči uzvrata pogledajte OVDJE

NAJAVA:

Real ima pred sobom težak, ali ne i nemoguć zadatak. Kraljevi moraju nadoknaditi tri gola razlike, što će zahtijevati pravu senzaciju ako žele izboriti polufinale. S obzirom na pobjednički mentalitet i bogatu povijest preokreta u Ligi prvaka, Real definitivno ne treba otpisivati.

Nakon poraza u Londonu, atmosfera u svlačionici nije bila najbolja, no kako vrijeme prolazi, raste vjera u preokret. Domaća publika pružit će snažan vjetar u leđa, a poljuljano samopouzdanje barem je malo stabilizirala teška, ali važna pobjeda protiv Leganesa (1:0).

Real nema što kalkulirati, mora napasti od prve minute. Ostaje za vidjeti hoće li Luka Modrić ponovno biti u startnoj postavi kao u prvoj utakmici, ili će se Ancelotti odlučiti za ofenzivniju varijantu. Veliki problem za Talijana i dalje su bočne pozicije. Mendy i Carvajal su izvan stroja zbog ozljeda. Alaba može uskočiti na lijevom beku, dok je desna strana upitna. Hoće li to biti Vázquez ili svestrani Valverde?

S druge strane, Arsenal dolazi s velikom prednošću i pun samopouzdanja, unatoč nedavnom remiju protiv Brentforda (1:1). Topnici su u Londonu uspjeli neutralizirati najjača Realova oružja, no morat će odigrati još jednu discipliniranu i čvrstu utakmicu ako žele potvrditi plasman dalje.

Arteta ima problema s ozljedama u svlačionici. I dalje su izvan pogona Gabriel Jesus i Kai Havertz, dok bi mu možda još više mogli nedostajati Gabriel i Calafiori u obrani.

U drugom četvrtfinalu stvari su puno otvorenije. Bayern ima samo jedan gol zaostatka, no veliki izazov predstavlja gostovanje kod Intera. Talijani nisu poraženi na San Siru od siječnja, a zadnji put u Ligi prvaka na domaćem terenu izgubili su upravo protiv Bavaraca, u rujnu 2022. godine (0:2).

Unatoč ponekim izostancima, Inter dočekuje Bayern s visokim samopouzdanjem. Simone Inzaghi može računati na većinu svojih ključnih igrača, dok Vincent Kompany ima znatno više problema. Bayernu i dalje nedostaju važni igrači: u obrani Davies i Upamecano, jedan od najboljih igrača sezone Musiala, kao i kapetan Neuer.

Zbog izostanka Daviesa, u početnoj postavi trebao bi se naći i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić, koji će imati važnu ulogu u pokušaju Bayerna da izbori polufinale.

